Ein 37 Jahre alter Mann hat am Montagabend gegen 21 Uhr am Rosenheimer Platz einen Einkaufswagen vor eine einfahrende S-Bahn gestoßen und damit den Münchner S-Bahn-Verkehr erheblich gestört. Der Lokführer leitete zwar noch eine Schnellbremsung ein, konnte die Kollision mit dem Metallgestänge aber nicht mehr verhindern, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Die 80 Mitfahrenden im Zug der S1 blieben unverletzt. Sie wurden mit Hilfe der Berufsfeuerwehr auf den Bahnsteig in Sicherheit gebracht.