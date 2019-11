Eine Fahrzeugstörung im Bereich der Haltestelle Isartor hat am Samstagmorgen große Teile des S-Bahn-Verkehrs auf der Münchner Stammstrecke stillgelegt. Fast Alle S-Bahn-Linien waren von der Störung, die gegen 6 Uhr begann, betroffen.

Inzwischen verkehren die S-Bahnen der Linien S2, S3, S4, S6 und S8 wieder auf dem Regelweg durch die Stammstrecke. Die Linie S1 in bzw. aus Richtung Freising/Flughafen beginnt bzw. endet in Moosach. Fahrgäste der Linie S1 können alternativ die U-Bahnlinien U2 Feldmoching oder U3 Moosach nutzen. Die Linie S7 in bzw. aus Richtung Wolfratshausen beginnt bzw. endet am Heimeranplatz West. Alternativ können Fahrgäste auf die U5 in Richtung Innenstadt / München Ost / Neuperlach Süd ausweichen. Die Linie S7 in bzw. aus Richtung Kreuzstraße beginnt bzw. endet in Giesing. Alternativ können Sie auf die Linie S3 oder auf die U-Bahnlinie U2 Messestadt Ost bis Giesing ausweichen.

Im gesamten S-Bahn-Netz ist laut Bahn-Angaben noch mit erheblichen Folgeverzögerungen zu rechnen. Kurzfristig könne es auch weiterhin noch zu Teilausfällen kommen.