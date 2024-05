Eine 51 Jahre alte Frau aus Feldmoching hat am Dienstag den S-Bahn-Betrieb aufgehalten, weil sie sich von einem unbekannten Mann bedroht gefühlt hat. Nachdem dieser an der Haltestelle Hirschgarten in die S1 eingestiegen war und sich neben die Frau gestellt hatte, bekam diese es mit der Angst zu tun – und zog die Notbremse. Da der Zug noch stand, kam es zu keiner Schnellbremsung, aber zu Verspätungen bei nachfolgenden Zügen.

Die Frau konnte den Bundespolizisten später nicht genau erklären, wodurch sie sich bedroht gefühlt habe, sodass sich für die Beamten kein Anfangsverdacht für eine Bedrohung ergab. Stattdessen leiteten sie Ermittlungen gegen die 51-Jährige ein wegen des Verdachts des Missbrauchs von Nothilfeeinrichtungen.

Wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt die Bundespolizei zudem gegen einen 28-Jährigen, der am Montagabend aus einer anfahrenden Regionalbahn gesprungen war, die aufs Abstellgleis gebracht werden sollte. Als der Mann bemerkte, dass er im falschen Zug war, öffnete er die Tür und sprang auf den Bahnsteig. Dabei verletzte er sich so schwer an der Schulter, dass er ins Krankenhaus gebracht wurde. Zu Betriebsbehinderungen kam es in diesem Fall nicht, der Lokführer hatte den Sturz des Mannes nicht bemerkt und fuhr weiter.