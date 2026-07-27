Im August müssen sich Fahrgäste der S-Bahn-Linien S5, S6 und S8 sowie der Werdenfelsbahn erneut auf Einschränkungen und Schienenersatzverkehr (SEV) einstellen. Die Deutsche Bahn (DB) setzt die Arbeiten für das neue Brückenbauwerk am Westkreuz fort.

Die DB beseitigt damit einen Engpass. Aktuell kreuzen sich am Westkreuz die stadtauswärts fahrenden Züge der Linie S 6 und die stadteinwärts fahrenden Züge der S5 und S 8. Bei Verspätungen müssen die Züge mitunter aufeinander warten. Dadurch können sich auch die nachfolgenden Züge verspäten. Künftig unterqueren die S 8 und die S 5 das Gleis der S 6, derartige Wartezeiten soll es dann nicht mehr geben.

Die Bauarbeiten beginnen am Montagabend, 3. August, gegen 22.30 Uhr, die Dauer der Einschränkungen ist bei den einzelnen Linien unterschiedlich. Für die S8 gilt bis Montag, 10. August, 3 Uhr, ein SEV zwischen Pasing und Harthaus. Die S6 wird bis 13. August, 4 Uhr, zwischen Pasing und Gauting durch Busse ersetzt. Die S5 endet von Osten kommend bis 10. August am Ostbahnhof, danach fährt sie bis Germering-Unterpfaffenhofen.

Für die Werdenfelsbahn gilt: Bis Montag, 17. August, 4 Uhr,

fahren keine Züge zwischen Starnberg und Münchner Hauptbahnhof. Bis 12. August verkehren auf dieser Strecke ersatzweise Busse mit Halt an der Donnersbergerbrücke. Von 13. August an können Fahrgäste zwischen Starnberg und München wieder die S6 nutzen. Während der Bauarbeiten informieren unter anderem DB-Mitarbeiter in Pasing die Fahrgäste. Auch der Kundendialog der S-Bahn München steht täglich von 6 bis 22 Uhr unter 089/55 89 26 65 zur Verfügung.