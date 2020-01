Der Freistaat will auf der stark frequentierten S 8 vom Ostbahnhof zum Flughafen möglichst bald eine Art Express-S-Bahn light einführen. Nach Angaben der Bayerischen Eisenbahngesellschaft mbH (BEG) sollen dort zusätzlich im 40-Minuten-Takt Züge verkehren, die unterwegs nur am Leuchtenbergring, in Unterföhring und Ismaning halten, den drei Bahnhöfen mit dem größten Fahrgastaufkommen. Damit wären auf dieser Strecke zum Flughafen statt drei Zügen pro Stunde künftig vier unterwegs. Wann die S-Bahn München den Auftrag umsetzen kann, ist offen. Dies hänge von Fahrzeug- und Personalsituation ab, heißt es bei der BEG.