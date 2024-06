München zu prägen, ohne oft in München zu sein, ist gar nicht so leicht. Aber Schauspielerin Ruth Maria Kubitschek hatte das eben, sie konnte einen Hauch von Schwerelosigkeit verkörpern. In ihren Rollen der Serien „ Monaco Franze “ und „ Kir Royal “, die München bis heute prägen. Die markantesten Sätze der Filme gehören noch immer zum Vokabular der Stadt. Und da ist nicht nur das „Spatzl“ im Einsatz, wie Kubitschek alias Annette von Soettingen von ihrem Strizzi Monaco immer genannt wurde. Sondern auch ihre raren Auftritte. Gehauchte Gesten, elegantes Vokabular, huldvolle Blicke – immer umgab diese Frau eine nahezu schwebende Leichtigkeit.

Kubitschek hat auf der Leinwand die gängigsten Orte Münchens besucht, ob für eine Gala an der Bavaria oder natürlich vor und in der Oper in der ersten „Monaco“-Folge, die manche Münchner nahezu zur Gänze auswendig können. Die vielfach sogenannte Dame, Grande Dame, oder im Filmsprech auch nur die Kubitschek, die am Samstag im Alter von 92 gestorben ist, hielt es mit München wie mit ihren Filmrollen: dezente Zuneigung und Sympathie, jederzeit perfekter Auftritt.

Detailansicht öffnen Im Jahr 2013 erhielt Ruth Maria Kubitschek den Bayerischen Fernsehpreis. (Foto: imago stock&people)

Detailansicht öffnen Als Helena in "Die Troerinnen des Euripides" trat Ruth Maria ´Kubitschek 1968 in den Münchner Kammerspielen auf. (Foto: dpa)

Detailansicht öffnen Erlebnisse eines Klatschreporters schilderte Helmut Dietl in "Kir Royal" mit Baby Schimmerlos (Franz Xaver Kroetz; Zweiter von links), Fotograf Herbie (Dieter Hildebrandt), Gregory Wiener (Fritz Muliar; links) und Friederike von Unruh (Ruth Maria Kubitschek). (Foto: Imago/United Archives)

In den Achtzigerjahren war Kubitschek noch auf so mancher Gästeliste verzeichnet, später kam die Frau aus der Schweiz dann seltener nach München. Für den Bayerischen Verdienstorden und den Bayerischen Fernsehpreis, für ihr Lebenswerk, das von den beiden Paraderollen geprägt war: Von Soettingen oder Friederike von Unruh, diese bis hin zur Esoterik über den Dingen schwebende Verlegerin. Von Unruh stand ein bisschen für ihre Redaktion ein und dem Klatschreporter Baby zur Seite, aber ein bisschen mehr noch für sich selbst, weil sie so gerne von Politikern und anderen Großkopferten hofiert wurde. Oder wie Monaco das formuliert: „Vom Leben gestreift mit Drang zum Höheren.“ Wenn das nicht münchnerisch ist.

Kubitschek gab dieser Stadt, die sich immer nach ganz vorne sehnt, durch ihre Rollen Größe und manchmal nahezu majestätische Erhabenheit. Gerade auch im Kontrast zu ihren Mitspielern, die ja meist das Gegenteil verkörperten – der unstete Stenz Monaco genauso wie der getriebene Sensationslüstling Baby. Sie trieben ihr münchnerisch charmantes Unwesen, gedeckt und geschützt von der Frau mit dem goldglänzenden Haar, Queen Mom von Monaco di Baviera – Unruh und Soettingen, die es trotz ihrer Schwächen immer schafften, über allem zu stehen.