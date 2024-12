Von Josef Grübl

In ihren letzten Lebensjahren reiste Ruth Maria Kubitschek stets „mit leichtem Gepäck“, schwer bepackt sind dagegen ihre Fans und Freundinnen in München. An einem kalten Dezembertag verlassen sie das Auktionshaus Hampel in der Maxvorstadt mit großen Taschen, darin befinden sich Gemälde, Mineralien, Schmuck oder Pelzmäntel der beliebten Schauspielerin. Diese verstarb vor einem halben Jahr im Alter von 92 Jahren in der Schweiz, jetzt kamen persönliche Gegenstände aus ihrem Nachlass unter den Hammer.