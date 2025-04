Von Max Murke

Wer als kulinarisch Interessierter durch München streift, dem hatte das Westend noch immer verlässlich was zu bieten. Vor allem in den vergangenen Jahren, in denen es zweifellos zu den interessantesten Vierteln gehörte, wenn es um Restaurants für den Alltagsgebrauch ging. Findet man dort doch nicht nur solide Wirtshäuser und den Herzensitaliener ums Eck, sondern auch gute koreanische Küche, authentische Sichuan-Gerichte und spanische Tapas. Zuletzt waren im Westend auch gefühlt sehr viele Neueröffnungen zu verzeichnen, und bei einer musste Murke besonders aufhorchen: dem Ruta Bistro in der Tulbeckstraße, das moderne ukrainische Küche anbietet.