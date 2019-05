6. Mai 2019, 18:48 Uhr Rundfahrt Die Blade Night startet wieder

Nach zweijähriger Pause aus finanziellen Gründen gibt es nun wieder jeden Montagabend eine Blade Night in München. Auftakt ist am 13. Mai um 19 Uhr auf dem Platz vor dem Verkehrsmuseum oberhalb der Bavaria. Um 21 Uhr beginnt dann die Rundfahrt der Rollerblader, freilich nur, wenn schönes Wetter ist - aus Sicherheitsgründen. Die Teilnahme, egal ob für Profis oder Anfänger, ist kostenfrei. Ende 2018 hatte der Sportausschuss des Stadtrats beschlossen, die Veranstaltungsreihe mit 30 000 Euro zu bezuschussen. Bis September sollen an maximal 18 Montagen jeweils mehrere Tausend Skater durch die Stadt rollen, dafür werden auch Straßen kurzfristig für den Autoverkehr gesperrt. Durchschnittlich 200 ehrenamtliche Helfer der Münchner Umweltgruppe Green City organisieren die abendlichen Rundfahrten.