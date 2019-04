14. April 2019, 18:40 Uhr Runder Tisch Gemeinsam aufbegehren

Kirche und Gewerkschaften klagen über Pflegemisere in München

Gut einen Monat ist es her, dass das Volksbegehren "Stoppt den Pflegenotstand" in Bayern eingereicht worden ist. Doch selbst wenn es angenommen wird, die Lösung des Pflegemangels muss auf anderem Weg erfolgen. Das lässt sich als Ergebnis des Runden Tischs der Gewerkschaften und Kirchen festhalten, der vergangene Woche stattfand. "Wir müssen endlich aufstehen und uns alle gemeinsam organisieren", fordert Bettina Röding, eine der beiden Rednerinnen. Sie ist Vorsitzende der Verdi-Jugend und Pflegekraft. Nur, wenn alle gemeinsam ihre Stimme erheben, könne man die Arbeitsbedingungen verbessern und mehr Stellen schaffen.

Schätzungen zufolge bräuchte es allein in München mehrere tausend zusätzliche Pflegekräfte. Genaue Zahlen gibt es nicht. "Keiner bemisst in Deutschland, wie viele Pflegekräfte wir wirklich benötigen", sagt Elisabeth Linseisen, die andere der beiden Rednerinnen. Das sei ein großes Problem. "Wenn ich nicht einmal weiß, was ich brauche, kann ich auch nicht bedarfsgerecht Leute einstellen", sagt die Vorsitzende des Katholischen Pflegeverbandes Bayern.

Doch das sei nur einer von vielen Gründen für den Pflegenotstand. Die geburtenstarken Jahrgänge brechen weg, durch den Ruf als klassischer Frauenberuf gingen viele potenzielle männliche Bewerber verloren. Die Wohnungen in München seien zu teuer und die Gehälter zu niedrig. Das größte Problem aber sei die zunehmende Ökonomisierung im medizinischen Bereich - der Meinung ist auch Röding. "Mit Pflegern lässt sich kein Geld verdienen. Deswegen wird hier eingespart", sagt die Pflegekraft. Der Auslöser sei die Einführung der Fallpauschale im Jahr 2004 gewesen. Durch diese bekommen Einrichtungen wie Krankenhäuser von den Krankenkassen eine bestimmte Summe pro Patient erstattet - im Grunde unabhängig davon, wie lange er behandelt wird. "Es wurde ganz bewusst Gesundheit zur Ware gemacht", sagt Röding.

Um dieses System zu ändern und wieder "Menschlichkeit in die Pflege" einkehren zu lassen, müssten sich die Pflegekräfte laut Röding gemeinsam erheben. Das sei aber nicht so einfach. "Man lernt schon in der Ausbildung, sich alles gefallen zu lassen und nicht zu widersprechen." Rita Wegmann, die seit etwa 40 Jahren als Pflegekraft arbeitet, berichtet von hohem Druck auf der Station. "Man sagt immer: ja, man macht das. Es gibt kein Verständnis dafür, dass man sich beschwert." Sie spricht von mangelnder Solidarität und Resignation: "Die meisten denken, man kann ohnehin nichts verändern." Das spiegelt sich bei den Gewerkschaften und Berufsverbänden wider: Bislang ist nur ein Bruchteil der Pflegekräfte in einer Interessensvertretung organisiert. Doch auch die einzelnen Berufsverbände und Verdi sind sich uneinig, wie eine gemeinsame Organisation aussehen könnte. Einige fordern, in Bayern eine Pflegekammer zu schaffen. Verdi lehnt das ab.

Der Runde Tisch wird vom Deutschen Gewerkschaftsbund, dem Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt, der Katholischen Betriebsseelsorge und der Katholischen Arbeitnehmerbewegung organisiert und will auf aktuelle gesellschaftliche Probleme aufmerksam machen.