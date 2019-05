26. Mai 2019, 21:58 Uhr Europawahl Tausende rumänische Wähler müssen stundenlang warten

Rumänische Wähler warten vor dem Generalkonsulat an der Richard-Strauss-Straße in München - abends kam die Polizei dazu und stellte Absperrungen auf.

In mehreren deutschen Städten läuft die Abstimmung chaotisch. Am Abend muss vor dem Konsulat in München sogar die Polizei anrücken.

Von Kassian Stroh

Das Gegenteil von Politikverdrossenheit ist an diesem Sonntag in München und vielen anderen deutschen Städten zu sehen gewesen: Rumänische Wähler haben stundenlange Wartezeiten auf sich genommen, um ihre Stimme abzugeben.

Für die Frauen und Männer ging es nicht nur um die Europawahl, sondern auch um ein umstrittenes Justiz-Referendum. Rumäniens Staatspräsident Klaus Johannis ließ über Amnestien für korrupte Politiker entscheiden - ein Vorhaben, das gerade bei im Ausland lebenden Rumänen auf Kritik stieß. Von einer Amnestie dürfte der Vorsitzende der regierenden Sozialdemokraten (PSD), Liviu Dragnea, profitieren. Er darf nicht Ministerpräsident werden, weil er wegen Wahlmanipulationen vorbestraft ist - jedoch gilt er als Strippenzieher der Regierung.

Schon am frühen Sonntagmorgen stellen sich deshalb die ersten Menschen vor dem rumänischen Generalkonsulat an der Richard-Strauss-Straße in die Schlange, manche standen noch mehr als fünf Stunden später an. Eltern mit kleinen Kindern wurden zwar bevorzugt, aber auch sie mussten oft mehrere Stunden vor dem sogenannten Rumänienhaus ausharren. Am Nachmittag schätzte ein Polizist die Zahl der Wartenden auf mehr als 1500, die Schlange reichte vom Effnerplatz teilweise fast bis zur U-Bahn.

Abends um Viertel vor neun warteten noch mehrere hundert Menschen vor dem Generalkonsulat auf Einlass. Die Polizei rückte samt Unterstützungskommando an und baute davor eine Absperrung auf. Der Wahlleiter des Generalkonsulats ließ zunächst bekannt geben, dass jeder noch wählen darf, der sich bis 21 Uhr innerhalb dieser Absperrung befindet. Als das bekannt gegeben wurde, jubelten viele Menschen. Eine Frau in roter Strickjacke, das Staatswappen am Revers, scheuchte alle in den Innenraum - und Punkt 21 Uhr machten die Polizisten das Gitter zu. Nach Angaben der Polizei warteten zu diesem Zeitpunkt noch etwa 500 Menschen darauf, wählen zu dürfen.

Viele Dutzend Schaulustige verfolgten die Geschehnisse. Die Lage blieb bis zum Abend ruhig, gelegentlich skandierten einige Rumänen Sprechchöre vor dem Gebäude. Was die Menschen da immer wieder riefen? "Da sind keine besonders freundlichen Sachen", erklärte ein Mann vorsichtig, "sie beziehen sich auf die Regierungspartei PSD". Eine Frau erzählte, sie habe am Vormittag im Generalkonsulat bereits gewählt. Das alles dauere jedoch sehr lange, denn dort drin könnten nur sechs oder acht Menschen gleichzeitig wählen. Und auch die Personalien zu prüfen, dauere lang. Das Generalkonsulat selber wollte am Abend zur Situation keine Stellungnahme abgeben.

Die Polizei, so berichtete es die Einsatzleiterin, habe ihren Einsatz gegen 18 Uhr begonnen, als sich abgezeichnet habe, dass der Andrang weiterhin hoch sei. Etwa 100 Beamte waren am Abend im Einsatz, zwei Dutzend Wagen vorgefahren, zeitweilig war die Richard-Strauss-Straße vor dem Konsulat abgesperrt, weil die Menschen auf dem Bürgersteig keinen Platz mehr fanden. Ein Münchner Polizist, der Rumänisch spricht und zufällig vor Ort war, informierte die Wartenden per Megaphon über die Lage. Größere Probleme, Ausschreitungen gar, habe es aber nicht gegeben, teilte die Polizei mit. Allein ein deutscher Mann, nach eigenem Bekunden Lebensgefährte einer Rumänin, lieferte sich eine kurze handgreifliche Auseinandersetzung mit Polizisten, von denen er nach deren Einschätzung etwas zu aufdringlich Auskunft über den Einsatz verlangt hatte.

Wie sich die Lage in den anderen Städten entwickelte, blieb zunächst offen. Berichten zufolge warteten auch in Ulm, Offnbach, Bochum und Nürnberg jeweils noch mehrere hundert Wähler am späten Abend. Der rumänische Staat habe nicht genügend Wahlurnen für Rumänen in Deutschland bereitgestellt, sagte die Polizei in Ulm.

Es ist nicht das erste Mal, dass Abstimmungen für rumänische Wähler chaotisch abliefen. Bei der Präsidentenwahl vor knapp fünf Jahren war es ähnlich, damals vermuteten viele dahinter das Kalkül des damaligen Regierungschefs.Die Frauen und Männer, die an diesem Sonntag in München aufs Wählen warteten, nannten oft eine Erklärung für das Chaos: "Korruption."

Die 21-Uhr-Regelung in München wurde strikt eingehalten. Gegen halb zehn tauchte eine Gruppe junger Männer am Gitter auf. Er habe arbeiten müssen, sagte einer von ihnen, was solle er machen? Er wolle unbedingt noch abstimmen. Sein Protest aber fand kein Gehör, die Polizisten ließen das Gitter geschlossen.

An der Haltestelle vor dem Gebäude stieg ein Mann aus dem Bus. Er hatte ein Sixpack Wasser besorgt. Das schenkte er den Wartenden hinter dem Gitter. Neun Liter für Hunderte Wartende.