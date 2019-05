26. Mai 2019, 18:25 Uhr Richard-Strauss-Straße Rumänische Wähler müssen stundenlang warten

In mehreren deutschen Städten läuft die Abstimmung der Rumänen chaotisch. Für die Frauen und Männer geht es nicht nur um die Europawahl, sondern auch um ein umstrittenes Justiz-Referendum.

Das Gegenteil von Politikverdrossenheit ist an diesem Sonntag in München und vielen anderen deutschen Städten zu sehen gewesen: Rumänische Wähler haben stundenlange Wartezeiten auf sich genommen, um ihre Stimme abzugeben.

Für die Frauen und Männer ging es nicht nur um die Europawahl, sondern auch um ein umstrittenes Justiz-Referendum. Rumäniens Staatspräsident Klaus Johannis ließ über Amnestien für korrupte Politiker entscheiden - ein Vorhaben, das gerade bei im Ausland lebenden Rumänen auf Kritik stieß. Von einer Amnestie dürfte der Vorsitzende der regierenden Sozialdemokraten (PSD), Liviu Dragnea, profitieren. Er darf nicht Ministerpräsident werden, weil er wegen Wahlmanipulationen vorbestraft ist - jedoch gilt er als Strippenzieher der Regierung.

Schon am frühen Sonntagmorgen stellten sich deshalb die ersten Menschen vor dem rumänischen Generalkonsulat an der Richard-Strauss-Straße in die Schlange, manche standen noch mehr als fünf Stunden später an. Eltern mit kleinen Kindern wurden zwar bevorzugt, aber auch sie mussten oft mehrere Stunden vor dem sogenannten Rumänienhaus ausharren. Am Nachmittag schätzte ein Polizist die Zahl der Wartenden auf mehr als 1500, die Schlange reichte vom Effnerplatz teilweise fast bis zur U-Bahn - ob sie alle noch wählen konnten, ist unklar.

Es ist nicht das erste Mal, dass Abstimmungen für rumänische Wähler chaotisch ablaufen. Bei der Präsidentenwahl vor knapp fünf Jahren war es ähnlich, damals vermuteten viele dahinter das Kalkül des damaligen Regierungschefs. Die Frauen und Männer, die an diesem Sonntag in München aufs Wählen warten, nennen oft eine Erklärung für das Chaos: "Korruption."