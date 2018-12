17. Dezember 2018, 18:49 Uhr Ruhestand Der Beziehungspfleger

Nach einem langen Berufsleben verlässt Werner Dresel das Isar-Amper-Klinikum in Haar. Der 78-Jährige hat miterlebt, wie sich die Behandlung psychisch Erkrankter veränderte. Als Pflegedirektor und zuletzt als Patientenfürsprecher hat er den Wandel mitgestaltet

Von Bernhard Lohr

Als am 1. April 1960 der Zug am Haarer Bahnhof anhielt, wunderte sich Werner Dresel schon, wo er gelandet war. Der Bahnsteig war zu kurz für den langen Zug. Und der 19-jährige Mann aus Wanne-Eickel stand vor der Entscheidung, einfach weiterzufahren oder zu springen. Er wagte mit seinem Koffer den Satz aufs Gleisbett. Für den Jungen aus dem Ruhrpott war es der Sprung in ein neues Leben. Er begann, als Pfleger im damaligen Nervenkrankenhaus Haar zu arbeiten. Später erlebte er ...