Plötzlich ging alles ganz schnell: Als der damalige wie heutige OB-Kandidat der SPD, Dieter Reiter, beim SZ-Forum im März 2014 die Einführung einer zentralen Kita-Anmeldung versprach, kam dies in seiner Partei einer Kehrtwende gleich. Zuvor hatten die Sozialdemokraten aus pädagogischen Gründen stets Bauchschmerzen gegen einen solchen Online-Service geltend gemacht, nun - noch vor der Stichwahl - stellten sie einen entsprechenden Stadtratsantrag. Und weil die meisten anderen Parteien ohnehin schon länger dafür gewesen waren, ging schließlich im Jahr 2015 der sogenannte Kita-Finder ans Netz. Das funktionierte nicht ohne Rumpeln - das anfangs eher rudimentäre "Tool" wurde anschließend mehrfach verbessert und weiterentwickelt. Inzwischen aber nimmt es eine zentrale Rolle bei der Suche nach Betreuungseinrichtungen in München ein.

Es gehört zum Wesen von Wahlkämpfen und Wahlkampfveranstaltungen, dass vieles versprochen wird. Und manchmal wird das Gesagte, siehe Kita-Finder, sogar umgesetzt. Das klappt nicht immer, aber nicht immer ist es auch so einfach möglich. Die Situation auf dem Mietmarkt etwa, die 2014 auch schon ein großes Thema war, hat sich trotz zahlreicher Beteuerungen, das Ganze anzupacken, nicht wirklich entspannt. Allerdings war das auch nicht zu erwarten, die Einflussmöglichkeiten einer Kommune sind begrenzt. Trotzdem hat sich etwas getan: Die rot-schwarze Rathausmehrheit hat etwa die Regularien beim Vorkaufsrecht verändert - wer in Milieuschutzgebieten ein Haus erwerben will, muss sehr viel weiterreichende soziale Zusagen an die Mieter machen als früher. Auch die sozialgerechte Bodennutzung (Sobon) wurde verschärft, Investoren müssen nun höhere Beiträge für die soziale Infrastruktur leisten und in mehr Wohnungen als früher bezahlbare Mieten garantieren.

Ob die Neubauten schöner geworden sind, muss wohl jeder selbst für sich entscheiden. Die Architekturdebatte gab es auch 2014 schon, und alle Teilnehmer des damaligen SZ-Forums wünschten sich mutigere Entwürfe. Von Wohnhochhäusern, im Wahlkampf 2013/14 Bestandteil der Reiterschen Agenda, spricht kaum mehr jemand explizit. Auch höhere Wohnbauten müssen wirtschaftlich sein, daran hapert es oft wegen der strengeren Bauvorschriften und dem immer größeren Raum, den etwa Aufzüge und Technikräume in einem solchen Gebäude einnehmen. Allerdings hat auch Reiter nie von Wolkenkratzern à la Manhattan gesprochen, sondern ehr von der mittleren Kategorie, wie es sie etwa an der sogenannten "Südseite" in Obersendling gibt. Auch die Subkultur war 2014 ein Thema beim SZ-Forum, und vor allem der Mangel an Flächen dafür. Damals äußerten Politiker aller Couleur Sympathie für die etwas weniger aufgeräumte Seite Münchens. Zum Alternativ-Dorado ist die Stadt erwartungsgemäß nicht geworden. Aber es gibt Ansätze im etwas aufgeräumteren Subkultur-Bereich, die "Alte Utting" etwa, die 2014 noch nicht über der Lagerhausstraße ankerte, und auch die Konzeptsuche fürs Kreativquartier am Leonrodplatz ist vorangekommen.

Kein Thema mehr sind die beiden Top-Oppositionsthemen der 2014er-Wahl: der Leerstand städtischer Wohnungen und der beklagenswerte Zustand der Münchner Schultoiletten (und damit Schulhäuser). Ersteres hat die Stadt in einer konzertierten Aktion angepackt, das Problem (das vermutlich Folge einer Verwaltungsreform war) gilt als gelöst.

Um die Schulen zu sanieren und neue zu errichten, läuft inzwischen ein milliardenschweres Schulbauprogramm, das SPD und CSU kurz nach der Wahl 2014 beschlossen haben. Laut Grünen-Kandidatin Katrin Habenschaden sei dieses Paket allerdings schon zu rot-grünen Zeiten vorbereitet worden. Für die Zeit danach - in der sich die Grünen dann aber in der Opposition wiederfanden.