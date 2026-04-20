Sein „Lebens-Leitmotiv“ hat Rudolf Buchbinder die „Diabelli-Variationen“ einmal genannt, den Zyklus, in dem Beethoven einen kleinen Walzer des Verlegers Diabelli in Bruchstücke pulverisierte und auf radikal unerwartbare Weise wieder zusammenpresste. Bereits dreimal hat ihn der Pianist im Studio eingespielt, ihm ein Buch gewidmet und 2020 ein eigenes Programm, für das er bei zeitgenössischen Komponisten neue Variationen in Auftrag gab.
Rudolf Buchbinder im PrinzregententheaterSein Leben mit Beethoven
Lesezeit: 1 Min.
Der Pianist Rudolf Buchbinder spielt im Münchner Prinzregententheater ein sehr routiniertes Konzert und reißt am Ende das Publikum doch von den Sitzen.
Kritik von Michael Stallknecht
Christian Thielemann und die Staatskapelle Berlin:Großer Konzertabend in der Isarphilharmonie – aber der Höhepunkt kommt zu früh
Strauss vor der Pause, Beethoven danach – eigentlich ein Traum. Doch Christian Thielemann und die Staatskapelle Berlin legen bei ihrem Gastspiel in der Isarphilharmonie die Messlatte so früh so hoch, dass der Rest kaum mithalten kann.
Lesen Sie mehr zum Thema