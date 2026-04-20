Sein „Lebens-Leitmotiv“ hat Rudolf Buchbinder die „Diabelli-Variationen“ einmal genannt, den Zyklus, in dem Beethoven einen kleinen Walzer des Verlegers Diabelli in Bruchstücke pulverisierte und auf radikal unerwartbare Weise wieder zusammenpresste. Bereits dreimal hat ihn der Pianist im Studio eingespielt, ihm ein Buch gewidmet und 2020 ein eigenes Programm, für das er bei zeitgenössischen Komponisten neue Variationen in Auftrag gab.