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Rudolf Buchbinder im PrinzregententheaterSein Leben mit Beethoven

Lesezeit: 1 Min.

Rudolf Buchbinder hat die „Diabelli-Variationen“ bereits dreimal eingespielt.
Rudolf Buchbinder hat die „Diabelli-Variationen“ bereits dreimal eingespielt. Marco Borggreve

Der Pianist Rudolf Buchbinder spielt im Münchner Prinzregententheater ein sehr routiniertes Konzert und reißt am Ende das Publikum doch von den Sitzen.

Kritik von Michael Stallknecht

Sein „Lebens-Leitmotiv“ hat Rudolf Buchbinder die „Diabelli-Variationen“ einmal genannt, den Zyklus, in dem Beethoven einen kleinen Walzer des Verlegers Diabelli in Bruchstücke pulverisierte und auf radikal unerwartbare Weise wieder zusammenpresste. Bereits dreimal hat ihn der Pianist im Studio eingespielt, ihm ein Buch gewidmet und 2020 ein eigenes Programm, für das er bei zeitgenössischen Komponisten neue Variationen in Auftrag gab.

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