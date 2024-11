Rudolf Buchbinder, Renaud Capuçon und Gautier Capuçon in der Isarphilharmonie

Klavier, Geige, Cello: Rudolf Buchbinder, Renaud Capuçon und Gautier Capuçon tauchen in der Isarphilharmonie ein in Franz Schuberts Musik.

Kritik von Michael Stallknecht, München

Mit oder ohne Wiederholungen? – Darüber lässt sich endlos debattieren bei Franz Schubert, der ohnehin zu einer gewissen Endlosigkeit neigt. Rudolf Buchbinder, Renaud Capuçon und Gautier Capuçon lassen die Wiederholungen weg, wenn sie in der Isarphilharmonie die Klaviertrios in B-Dur und Es-Dur spielen, außer bei den kurzen Scherzi. Man wird es im Lauf des Konzerts als Teil einer Haltung begreifen: Dass Schubert beide Klaviertrios in den letzten Monaten seines kurzen Lebens schrieb, bietet Anlass zur Mystifikation.