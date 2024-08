Von Sabine Buchwald

Es ist nicht zu leugnen, dass die Krüge ihm Aufmerksamkeit bescheren. An sich dürfte das Rudi Skukalek, 54, nicht unrecht sein, weil er, wie die meisten Menschen, seine Arbeit gerne gewürdigt sieht. Als freiberuflicher Zeichner und Illustrator kann man davon ohnehin nicht genug bekommen. Von der Aufmerksamkeit. Es ist ein Job mit vielen stummen Stunden am Zeichentisch, in denen die Selbstzweifel in manchen Momenten ganz schön laut werden können. Und: Ein eigenes Werbebudget für sich selbst ist kaum drin, auch wenn sich Skukalek von Berufs wegen viel mit Werbung auseinandersetzt. Für die Kunden wohlgemerkt.