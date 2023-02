Das Trio Mahall-Rupp-Tom bei den "Offenen Ohren" im Einstein.

Auch so eine Nische, die mancher erst noch entdecken muss: Dabei gibt es die (mittlerweile fünfmal mit dem Bundespreis "Applaus" ausgezeichnete) Konzertreihe des Vereins "Offene Ohren" im Einstein Kulturzentrum bereits seit 2004. Am radikalen Konzept hat sich nie etwas geändert: Reine Improvisationsmusik (im Jazz inzwischen fast selten geworden) hat hier ihren Platz. In die neue Saison geht es mit einem Trio, bei dem zumindest ein Name auch im Jazz wie Donnerhall erklingt: Bassklarinettist Rudi Mahall kennt man unter anderem von Der Rote Bereich und an der Seite von Aki Takase oder Sebastian Gramss. Mit dem Gitarristen Olaf Rupp und dem Schlagzeuger Kasper Tom begibt er sich im Einstein ins offene Terrain, alles dreht sich um das gemeinsame Suchen und Finden, um Risikobereitschaft und bedingungslose Spontaneität.

Trio Mahall-Rupp-Tom, Mi., 15. Feb., 20 Uhr, Halle 4, Einstein, Einsteinstr. 42, kontakt@offeneohren.org