3. Juli 2019, 18:51 Uhr Rucksack im ICE gefunden 7700 Euro und 30 Tafeln Schokolade

Er (oder sie) ist ein Süßer. Und offenbar ein bisschen schusselig. Ein Unbekannter hat am Dienstag im ICE von Dortmund über Frankfurt nach München seinen Rucksack vergessen. Der Inhalt: 7700 Euro in bar und rund 30 Tafeln Milka-Schokolade. Ein 31 Jahre alter, aus Mittelfranken stammender Zugbegleiter der Bahn fand gegen zehn Uhr im ICE 1221 am Fernbahnhof im Flughafen Frankfurt am Main einen prall gefüllten Rucksack, den er keiner Person zuordnen konnte. Als der DB-Mitarbeiter das herrenlose Gepäckstück öffnete, um nach einem Identitätshinweis zu suchen, fand er das Geld und die zuckerhaltige Ware. Nach der Ankunft in München übergab der Zugbegleiter das wertvolle Fundstück der Bundespolizei. Im Rucksack befand sich kein Hinweis auf einen möglichen Besitzer, die Beamten rätseln noch immer über die Hintergründe des Fundes. Hinweise auf eine Straftat gebe es nicht, sagte Sprecher Wolfgang Hauner. Diverse Nachfragen bei Dienststellen auf der Zugstrecke - Dortmund, Hagen, Wuppertal, Solingen, Köln, Bonn, Koblenz und Mainz - brachten bis zum späten Mittwochnachmittag keinerlei Hinweise.