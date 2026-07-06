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Kulturelles EmpowermentIhr Traum vom ersten Theater in Ruanda

Lesezeit: 4 Min.

Odile Gakire Katese ist weltweit unterwegs und verbindet in ihrer Arbeit Musik und Theater. Eine Schreibresidenz und das „Welt/Bühne“-Festival haben sie kürzlich nach München geführt.
Odile Gakire Katese ist weltweit unterwegs und verbindet in ihrer Arbeit Musik und Theater. Eine Schreibresidenz und das „Welt/Bühne“-Festival haben sie kürzlich nach München geführt. Catherina Hess

Die Autorin und Regisseurin Odile Gakire Katese will in ihrer Heimat Ruanda ein Theater bauen, das ein sicherer Ort für Frauen und Mädchen ist und Traditionen pflegt. Unterstützung könnte aus Bayern kommen.

Von Anna Steinbauer

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Sie hätte nie davon geträumt, Künstlerin zu werden, sagt Odile Gakire Katese, die von allen Kiki genannt wird, beim Gespräch im Residenztheater. Am liebsten wäre sie bei den großen Freiheitsbewegungen der Menschheit dabei gewesen, hätte Martin Luther King bei seiner berühmten Rede bejubelt oder gegen die Apartheid gekämpft.

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