8. Mai 2019, 19:27 Uhr München heute Royaler Besuch / Immobilienbesitzer klagen wegen zu niedrigen Mietspiegels

Von Sara Maria Behbehani

Royaler Besuch ist etwas Besonderes, selbst für das Prominenz-verwöhnte München. Am Donnerstagvormittag wird die Nummer Eins der britischen Thronfolge auf dem Max-Joseph-Platz empfangen. Prinz Charles, bekannt für sein Umweltengagement, will in München einen Bio-Bauernhof besuchen, seine Ehefrau Camilla Opfer von häuslicher Gewalt treffen.

Es ist nicht die erste Reise von Charles nach München. Unvergessen dürfte sein Besuch 1987 mit Diana, der Königin der Herzen, sein. Damals zog die schöne Prinzessin die Aufmerksamkeit auf sich, schreibt meine Kollegin Jana Stegemann. Doch obwohl Charles und Camilla nun in Deutschland weilen, dürften sich die Blicke hierzulande zurzeit trotzdem eher nach England richten. Dort präsentierten heute Prinz Harry und Herzogin Meghan erstmals ihren Sohn öffentlich.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will dem Großvater ein ganz besonderes Geschenk für seinen Enkel übergeben: "Eine echte Lederhose, damit das bayerische Lebensgefühl den Kleinen von Beginn an begleitet." Ob man den neugeborenen Royal wirklich irgendwann in Lederhosen herumlaufen sieht? Man darf gespannt sein.

Das Wetter: überwiegend bewölkt, zeitweise kann es Regengüsse geben. Temperaturen bis 17 Grad.

Immobilienbesitzer verlangen Einblick in Mietspiegel Der Haus- und Grundbesitzerverein kritisiert seit Jahren, dass die Stadt bei der Erhebung des Mietspiegels trickse, um die Mieten zu drücken. Vor Gericht zeichnet sich nun ein Erfolg ab. Zum Artikel

"Das Kind weiß nicht, dass einem anderen etwas weggenommen wird" Ein Spieleanbieter zieht in München eine Klage gegen einen heute 16-Jährigen zurück, der vor sechs Jahren über Youtube ein Spiel heruntergeladen hatte. Der Richter sagt: In diesem Fall schützt Unwissen. Zum Artikel

Ein kleiner Zeugenschutz gegen die hohe Dunkelziffer Rassistische, antisemitische und andere rechte Straftaten werden häufig gar nicht erst angezeigt. Eine Initiative des Antisemitismus-Beauftragten und der Polizei will das ändern. Zum Artikel

