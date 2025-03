Mit seiner letzten Oper schuf Giacomo Puccini ein tragikomisches Märchen mit vielen chinesischen Elementen, die Uraufführung in der Mailänder Scala im Jahr 1926 erlebte der Komponist allerdings nicht mehr. Er verstarb 1924, seine „Turandot“ blieb (von ihm) unvollendet. Weltberühmt wurde diese Oper trotzdem: Vor allem wegen der Arie „Nessun dorma“, die mittlerweile in so vielen Filmen, Fernsehshows und Fußballgroßereignissen zu hören war, dass sie selbst Menschen kennen, die noch nie in einem Opernhaus waren.

Auf einen Opernbesuch verzichten kann man auch am 1. April: An diesem Tag wird „Turandot“ in einer Inszenierung des Royal Opera House live aus Londons Covent Garden in zahlreiche Kinos auf der ganzen Welt übertragen. Inszeniert wurde diese Oper von Andrei Șerban, die amerikanische Sopranistin Sondra Radvanovsky singt die Titelrolle, der südkoreanische Tenor SeokJong Baek verkörpert den Prinzen.

Royal Opera House in Cinema: Turandot, Dienstag, 1. April, live ab 20.15 Uhr, im Arri Kino, Gloria Palast, Kino Solln, Kino Rex, sowie in Erding, Gilching oder Fürstenfeldbruck