Apfelstrudel heißt auf Italienisch Strudel di Mele. Es gibt deutsche Worte, die lassen sich in all ihrer Emotionalität eben nicht in die alte Sprache der Oper übersetzen. Und so tanzt das Mare di Ragazzi in der Arena di Olympia von Monaco di Baviera auch keinen Turbinio, sondern einen „Schlagerstrudel“. Immer wieder. Bis zu, sagen wir: 300 Menschen strudeln dabei um einen imaginären Abfluss, hopsend, Schals wirbelnd, Bianchi-Fahrrad-Kappen- und Inter-Mailand-Trikot-Träger auf den Schultern, und das an bis zu vier Stellen nebeneinander. Diesen Gesellschaftstanz hätten sie erfunden, behaupten auf der Bühne Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys.

Namentlich mag das stimmen, muss aber nicht, wie das meiste in der halluzinierenden Biografie die Band: Angeblich 1982 am Gardasee zusammengefunden, räumte man noch im Gründungsjahr beim Schlagerfestival in Rio de Janeiro den Newcomer Preis ab. Si, claro. Alle wissen, das ist ein großer Schwindel, spielen den Bluff aber mit, und das ist schon ein toller Theaterzauber dieser sechs Augsburger Twens, die bis heute ihre echten Namen geheim zu halten schaffen.

Also, der Schlagerstrudel. Ähnliches startete einst schon eine andere Party-Kapelle namens Russkaja in ihren Shows (beim Song „Psycho Traktor“), die, obwohl aus Wien, zu Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine ins Nitschewo gecancelt wurde. Obwohl es auch politische Gründe gäbe, wenn auch geringere, Italien die kalte Schulter zu zeigen, feiern junge Deutsche ihr Lieblingsurlaubsland derzeit musikalisch, als müssten sie die Meloni-Sorgen mit Fässern nostalgischen Lieder-Limoncellos runterspülen. „Sarà perché ti amo“ von Ricchi e Poveri aus dem Jahr 1981 wurde der Retro-Hit auf TikTok dazu. Und Roy Bianco, der Selfmade-Gigolo, schaffte es schon mit dem zweiten Album, „Mille Grazie“, und dem dritten, „Kult“, auf Platz eins in Deutschland.

Selfmade-Gigolo: Roy Bianco, hier einmal ohne Sonnenbrille. (Foto: Leonhard Simon/Leonhard Simon)

Ihr „Italoschlager“ kann sich vor Granden wie Gianna Nannini, die hier in der Olympiahalle bald gastiert (28. November), aber allerhöchstens tief verneigen. Vielmehr ist er eine liebevolle Parodie auf ZDF-Hitparaden-Helden wie Peter Rubin („Azzurro“) im Punk-Geist der NDW-Clowns Spfliff („Carbonara“), wie in „Vino Rosso“ solch Triple-Reim auf eine Kellnerin aus Jesolo nahelegt: „Antonella! Dai mi Valpolicella, Mortadella...“

Tüchtige Musiker: Roy Biancos Mitstreiter halten ihre wahren Namen geheim, hier stehen Blechkofler, Die Abbrunzati Boys alias Zanti, Ralph Rubin und Eisensepp beisammen (von links). (Foto: Leonhard Simon)

Eigentlich geht es kaum deutscher. Etwa wenn Roy Bianco im Rennradler-Canzone „Giro“ als Jan Ulrich eine angebetete Italienerin ansingt: „Und ich brauch’ keinen Maranello mehr / Bei den Kurven, die du fährst / Denn deine Beine hören niemals auf...“ Ja, die sechs Männer im weißen Sommer-Outfits sind sexy, zum Beispiel in dem wie Giorgio Moroders „Sound of Munich“ rhythmisch pumpenden „Rimini Disco“, aber eben nie sexistisch. Mehr Amore, eben. Sie seien emotionale Entfesslungskünstler, sagt Bianco einmal in seiner Unbescheidenheit, aber dabei dürfe niemand zu weit gehen: In der heiligen Messe des Italoschlager gebe es keinen Platz für Sexismus, Rassismus, Trans- und Homophobie, so schreit er sich in Rage. „Unterhaltung mit Haltung“, lautet ihre Devise. Es ist einer von drei Momenten, wo die Maske fällt.

Die anderen sind: Der Augenblick der Rührung, vor 12 000 Fans das größte Konzert der Karriere zu spielen („Unser Herz ist voller Dankbarkeit. Es bedeutet uns die Welt. Keine Floskel.“) Und das ordentliche Oasis-Cover „Supersonic“, das zeigt, wo sie, die zuletzt in London im Studio der Beatles aufnahmen, sich musikalisch eigentlich sehen.

Des Strudels Kern: Die Fans spielen den großen Italo-Schwindel gerne mit. (Foto: Leonhard Simon)

Die sechs sind tüchtige, gewitzte Musiker, nur hängen sie bisweilen im selbstgewählten Klischee-Knast und in der Zitaten-Zeitschleife von „Mendocini“ bis „Sierra Madre“ fest. „Baci, Baci“ singen sie, Klatschi-Klatschi macht das Publikum. Aber sie haben diese bisher größte Masse eben auch im Griff. Und mit all dem Quatsch lösen sie sie wahrhaftige Gefühlstsunamis aus, etwa beim Liebes-Booster „Sophia Loren“ oder ihrer Power-Ballade „Ponte die Rialto“. Und sie schreiben das alles selbst – das haben sie dem großen Schlager-Cover-Clown Dieter Thomas Kuhn, dem sie im Gehabe offensichtlich nacheifern, voraus. Von ihm, dem Meister, allerdings könnte sich Roy Bianco noch einiges abschauen: mehr Ruhe, mehr Sturm, und den Mut zur Publikumsnähe. Während Roy Bianco noch von oben zuschaut, geht Kuhn stets mitten in des Strudels Kern.