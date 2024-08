Von Thomas Becker

Als am Neujahrsmorgen 2023 in Neuhausen das Telefon klingelt, denken Dieter und Alide Amick noch leicht verkatert: „Wer bitte schön ruft denn jetzt schon an?“ Nun, es sollte ein folgenschweres Telefonat werden. Eins, das das Leben der beiden nachhaltig veränderte. Und ein Stück deutsche Design-Geschichte gerettet hat: den Rowac-Schemel. Wer schlichtes Design mit klarer Formensprache mag, zahlt selbst für völlig runter gerockte Exemplare des über hundert Jahre alten Klassikers richtig viel Geld. Oder streicht in Museen um das Kult-Stück herum. Dank dieses frühen Anrufs aus der Schwabinger Mandlstraße wird man schon bald mal Probe sitzen können auf dem zeitlosen Dreibeiner. Das Einrichtungshaus Smow in der Hohenzollernstraße wird ihn demnächst im Programm haben.