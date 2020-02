Ein 60-jähriger Radfahrer ist am Sonntagmorgen in Haidhausen von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge sei der Mann gegen 10.30 Uhr auf dem Radweg der Grillparzerstraße stadteinwärts unterwegs gewesen, habe an der Kreuzung mit der Einsteinstraße eine rote Ampel missachtet und sei "ohne auf den querenden Verkehr zu achten" weitergefahren, teilte die Polizei am Montag mit. Ein Audi, der von der Einsteinstraße in die Kreuzung einfuhr, erfasste den Radfahrer frontal. Der 60-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

© SZ vom 25.02.2020 / anh