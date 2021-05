Beim Versuch, die Straßenbahn noch zu erwischen, ist eine 62-Jährige am Donnerstag im Krankenhaus gelandet. Sie hatte gegen 15.15 Uhr die St.-Veit-Straße wenige Meter vor der Fußgängerfurt an der Kreillerstraße überquert. Laut Polizei zeigte die Fußgängerampel Rot. Ein Renault-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste die Fußgängerin. Sie erlitt eine Platzwunde am Kopf und eine Hüftfraktur.