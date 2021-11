Von Paul Schäufele, München

Auf Liebe gibt es keine Garantie. Wissen viele, aber Rossini weiß es am besten. Wobei das vielleicht ausnahmsweise nicht das größte Problem ist in seiner Farsa "L'occasione fa il ladro", mit der die Theaterakademie im Prinzregententheater musikalisch brillant und pointensicher aktualisiert nachdenkt über die mörderische Frage, wer mit wem schläft. Verliebt ist man hier an allen Ecken und Enden, überall Matches, nur die Konstellationen schwanken. Das kommt davon, wenn man sich auf ein so unsicheres Konzept wie Identität verlässt.

Parmenione (hüftschwingend sinnlich: Artur Garbas) gibt sich als Alberto aus, was diesen (mit nobel nasalem Tenor: Jihoon Son) irritiert. Aber auch die Frauen halten sich nicht zurück. Camilla Saba Davies, deren zwischen lyrischen und furiosen Momenten wechselndem Sopran man alles zutraut, verwandelt sich in Ernestina; vorher war das noch die Rolle der sprudelnden Franziska Weber. Man teilt die Verwirrung Onkel Eusebios (Caspar Krieger). Mit Hochgeschwindigkeit tauschen die Figuren ihre Namen. Aber nicht nur das, in den genregerecht eingefügten Improvisationen des Teams unter der Regie der Saarbrücker Schauspieldirektorin Bettina Bruinier kommt es auch zu fremdsprachigen Abwegen, was das Verständnis untereinander nicht erleichtert, dafür aber sehr witzig ist. Und ist Kommunikation nicht das Wichtigste in einer Beziehung? Vermutlich ja, und vermutlich war es auch 1813 nicht weniger problematisch als in der Generation Tinder.

Völlig unproblematisch funktioniert dagegen der Kontakt zwischen Münchner Rundfunkorchester, Dirigent Patrick Hahn und Ensemble. Auch bei einer Silbenschwall-Arie wie der Martinos (Isaac Tolley), der in seiner Tiktok-Choreografie von Philipp Moschitz unterstützt wird. Hier wie bei allen anderen rossinischen Turbulenzen wahrt Hahn die Kontrolle, ohne die Leichtigkeit des Augenblicks zu gefährden. Das Ende vom Lied: Küsschen zu allen Seiten und ein jubelndes Publikum.