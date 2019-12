Ein 30-jähriger Münchner ist am frühen Montagmorgen vor einer S-Bahn auf die Gleise gestürzt und tödlich verletzt worden. Der laut Polizei offenbar Betrunkene soll gegen 5.10 Uhr am Rosenheimer Platz dem einfahrenden Zug der Linie S4 noch zugewunken haben, bevor der Unfall geschah. Dabei habe der 30-Jährige sehr nah an der Bahnsteigkante gestanden. Laut den Ermittlern lief er beim Winken ein Stück rückwärts, geriet ins Straucheln, verlor das Gleichgewicht und stürzte auf die Gleise. Der 53-jährige Zugführer sah den Mann zwar und leitete sofort eine Schnellbremsung ein, konnte den Zusammenstoß allerdings nicht mehr verhindern.