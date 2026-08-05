Mit „Rosas danst Rosas“ feierte Anne Teresa de Keersmaeker 1983 ihren internationalen Durchbruch. Die Eröffnung der diesjährigen Tanzwerkstatt Europa zeigt, warum – aber auch, wie lange das schon her ist.

Die Achtzigerjahre sind zu Gast bei der Tanzwerkstatt Europa, wo sonst die neuesten Tendenzen im zeitgenössischen Tanz zur Sichtung wie zur praktischen Erprobung anstehen. Anne Teresa de Keersmaekers „Rosas danst Rosas“ in der Muffathalle macht sich trotzdem gut als Festival-Opener, legt es doch das Neue des Jahres 1983 unters Brennglas von 2026. Und die 43 Jahre dazwischen gleich mit.