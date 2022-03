"Schon zu beginn fällt, was du nicht sagen kannst / oder nicht gesagt werden kann - lagepläne von zwei / straßen. sie kamen. hinterm haus bellten hunde nicht." So beginnt eines der Gedichte von Ronya Othmann, und geht weiter: "in dieser landschaft / ein verbrechen. schreib das auf!" Diese Schriftstellerin schreibt es auf; schreibt in ihrem ersten Lyrikband "die verbrechen" (Hanser), durchzogen von tiefer Traurigkeit, von Gewalt, Unterdrückung, Vertreibung. Othmann, 1993 in München in eine Familie geflüchteter jesidischer Kurden geboren, hat sich bereits mit dem Roman "Die Sommer" einen Namen gemacht. Sie ist dafür unter anderem mit dem Mara-Cassens-Preis ausgezeichnet worden, hat zuletzt den Publikumspreis beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb gewonnen; außerdem schreibt sie kluge Kolumnen, derzeit für die FAZ. Die Lyrikerin Nora Zapf moderiert nun einen Abend mit ihr im Lyrik Kabinett.

Ronya Othmann, Di., 29. März, 19 Uhr, Lyrik Kabinett, Amalienstr. 83, Anmeldung: info@lyrik-kabinett.de