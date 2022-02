"Ende in Sicht" heißt Ronja von Rönnes neuer Roman, aus dem sie im Literaturhaus liest.

Von Fiona Rachel Fischer

Fahrerflucht begehen - ja oder nein? "Es war schließlich nicht ihre Schuld, dass Teenager gerade dann vom Himmel fielen, wenn sie selbst auf dem Weg dorthin war", lamentiert Hella, als ihr die 15-jährige Juli von einer Brücke vor das Auto springt, während die 69-Jährige gerade selbst zu einer Sterbeklinik unterwegs ist. "Ende in Sicht" heißt Ronja von Rönnes neuer Roman über diese schicksalhafte Begegnung, über Depressionen und Suizidgedanken. Nun stellt sie ihn beim "Wintermix" im Literaturhaus vor.

Ronja von Rönne ist einem großen Publikum bekannt, seit sie zu Beginn ihrer Karriere mit dem Welt-Artikel "Warum mich der Feminismus anekelt" eine Kontroverse auslöste. Seitdem stand die inzwischen 30-jährige Autorin mit ihren polarisierenden Texten im Scheinwerferlicht; im Jahr 2016 veröffentlichte sie ihren Debütroman "Wir kommen".

Detailansicht öffnen "Salonfähig" heißt Elias Hirschls neues Werk. (Foto: Leonhard Hilzensauer)

Beim winterlichen "Mix" liest von Rönne allerdings nicht allein. Zur bunten Mischung der Themen und Talente tragen zwei weitere Autoren und ihre neuen Werke bei. Elias Hirschl, gebürtiger Wiener, Romanautor, Slam Poet und Musiker, hat bereits mehrere Romane mit gewitzten Titeln wie "Meine Freunde haben Adolf Hitler getötet und alles, was sie mir mitgebracht haben, ist dieses lausige T-Shirt" veröffentlicht. Er ist bereits lesend und singend durch Europa und Ostasien getourt. Vor zwei Jahren bekam er für sein literarisches Schaffen den Reinhard-Priessnitz-Preis für Literatur.

Im vergangenen Jahr erschien sein Roman "Salonfähig", aus dem Hirschl beim Wintermix lesen wird. Es ist ein Porträt der sogenannten Generation "Slim Fit", die oberflächliche Werte verfolgt und das Jung-, Schön- und Erfolgreich-Sein idealisiert. "Suche dein Idol. Finde dein Idol. Werde dein Idol" sind für den fanatischen Protagonisten und seine Rhetoriktrainerin die ersten Erfolgsregeln. Parteichef Julius Varga ist dieses Idol, das der Icherzähler bis zur Selbstverleugnung verehrt und nachahmt.

Detailansicht öffnen Mia Oberländer denkt in ihrem Comic "Anna" über Größe nach. (Foto: Grischa Kaufmann)

Mit der Oberflächlichkeit unserer Gesellschaft beschäftigt sich auch das Werk der dritten eingeladenen Autorin. In dem Comic "Anna" verhandelt Mia Oberländer die Geschichte von drei Generationen außergewöhnlicher Frauen. "Vor manchen Tatsachen kann man die Augen nicht verschließen, Kind. Da kann man jetzt nichts machen, aber man kann sich angemessen verhalten", sagt Anna 2 ihrer Tochter Anna 3. Gemeint sind damit die ungewöhnliche Großwüchsigkeit der beiden Frauen und die Methoden, diese Größe zu kompensieren. Oberländer beschäftigt sich zwischen den Zeichnungen überlanger, abstehender, verschlungener Beine damit, was es in unserer Gesellschaft bedeutet, als Frau besonders groß gewachsen zu sein und sich von diesem Gefühl der Andersartigkeit zu emanzipieren. Ihr Debüt brachte ihr 2021 den Comicbuchpreis der Berthold-Leibinger-Stiftung ein. Mit tiefgründigen Themen mischen die drei jungen Autoren den Wintermix gehörig auf.

