„Ich war nie ein Zeitgeistsklave, ich wollte selbst der Zeitgeist sein“, sagt Roncalli-Erfinder Bernhard Paul im Anschluss an die offizielle Pressekonferenz zur neuen Gastspiel-Saison seines Zirkus’ von 24. Oktober bis 7. Dezember im Münchner Werksviertel . Wovon nicht nur sein ikonisches Outfit – Lederjacke, Sonnenbrille, blonde Mähne – zeugt. Sondern auch seine unverbrüchliche Liebe zum historischen Zirkus, „deutschen Rap werden Sie bei mir nie finden“.

Den Grundstock bildete einst ein alter Zirkuswohnwagen und die Erinnerung eines jungen Mannes an den Zirkus seiner Kindheit. Mit diesem nostalgischen Traum, so sind die Mode-Volten nun mal gerne, wurde er dann zum Trendsetter: Mit der Uraufführung von „Die Reise zum Regenbogen“ gelang ihm 1980 der internationale Durchbruch, seitdem begeistert der „Erneuerer der Zirkuskunst“ (Herald Tribune) mit seinen künstlerischen Konzepten, die Nostalgie und Moderne vereinen, sein Publikum rund um die Welt.

„Wir haben 1986 zu Gorbatschows Zeit unser Zelt in Moskau aufgeschlagen, da war es nur folgerichtig, dass wir auch in New York spielen“, sagt Bernhard Paul. Das Gastspiel in New York schloss an das letzte Gastspiel in München vor zwei Jahren an, „damit löste ich ein altes Versprechen ein“, das ich einst Andy Warhol und dann Keith Haring gab“, so Paul. Beide hatten mit einigen Jahren Abstand seine Vorstellungen in Köln und Berlin besucht, beide waren überzeugt, dass das New Yorker Publikum diese „lieben würde“. Doch die Verwirklichung ihrer Voraussage sollten sie nicht mehr erleben.

Lässt sich das München-Gastspiel nicht entgehen: Pauls Tochter und ehemalige Let’s Dance-Gewinnerin Lili Paul-Roncalli (Mitte). (Foto: Thomas Bittera/Circus Theater Roncalli)

Stattdessen war es der Kontakt zu dem jahrzehntelangen Manager der Rolling Stones, der dem Zirkus die Schiffswege nach Amerika bahnte, „ein wahnsinniger logistischer Akt“, erinnert sich Paul. Im Damrosch Park direkt neben der Metropolitan Opera zeigte Roncalli seine Show – und 100 000 Zuschauer kamen, um die Mischung aus Clownerie, Tanz, Live-Musik und Spitzenartistik zu sehen, darunter Schauspiel-Stars wie Robert De Niro, Scarlett Johansson und Isabella Rossellini.

Die Verbindung zu Kunst und Kunstschaffenden war schon die Grundlage für den ersten Teil der Tournee „ArtistArt“. Nun also folgt im Oktober der zweite Streich, unter demselben Titel, aber mit einem völlig neuen Programm: Dieses Mal enthält es eine Hommage an bildende Künstler und Künstlerinnen wie Frida Kahlo, Keith Haring und Salvador Dalí.

Zu den Höhepunkten zählen Mitwirkende wie der berühmte katalanische Weißclown Gensi, mittlerweile in seiner 20. Saison bei Roncalli, das französische Duo Cardio, das mit seinem Balanceakt gleich mehrere Höhenmeter in der Manege erklimmt, und Professor Wacko mit seiner Slapstick-Nummer auf dem Trampolin. Mit der wurde er in der englischen Talentshow „Britain’s Got Talent“ sozusagen über Nacht zum Medienstar.

Der Verbiegungskünstler Andrey Romanowski ist zweifacher Preisträger beim Internationalen Zirkusfestival Monte Carlo und wird sich bei „ArtistArt“ auf die Suche nach Keith Harings persönlichem Geschenk an Zirkus-Direktor Paul begeben: einem handbemalten Zylinder mit Harings berühmten Pop-Art Figuren.

Verbiegungskünstler Andrey Romanowski spielt mit Keith Harings berühmten Pop-Art Figuren. (Foto: Krusebild/Circus Theater Roncalli)

Mit von der Partie ist auch Pauls Tochter und ehemalige Let’s Dance-Gewinnerin Lili, die ihre Kontorsionsdarbietung auch in ihrer Geburtsstadt zeigen will. „Das ist nicht in jeder Stadt der Fall, sie hat auch als Model gut genug zu tun, aber München ist ihr wichtig“, sagt der Vater. Kennt er so etwas wie Ermüdung angesichts der jahrzehntelangen Herausforderung, immer wieder neue Showkonzepte zu kreieren? „Ich leide nie unter Langeweile oder Gewöhnung“, sagt Paul. Wenn überhaupt, „dann leide ich unter Perfektionssucht“.

Ein Beispiel hat er direkt parat. „Wenn ich in einer Vorstellung war, und alle sind begeistert, dann bin ich garantiert derjenige, der sagt: Ist ja alles schön und gut, aber in der Lichterkette in der zweiten Reihe funktionierte die dritte Glühbirne nicht“, sagt Paul und schmunzelt. Im nächsten Jahr steht das 50-jährige Bestehen von Roncalli an, für das er nicht nur eine vollständig neue Jubiläumsshow konzipiert, sondern auch ein komplett neues Zirkuszelt erbauen lässt.

Weißclown Gensi aus Katalanien tritt mittlerweile in seiner 20. Saison bei Roncalli auf. (Foto: Bertrand Guay/Circus-Theater Roncalli)

Seine Perfektionsleidenschaft widmet er derzeit dem Entwurf des neuen Zelts, von dem eigentlich noch nichts zu sehen sein soll. Dann holt er doch sein Handy hervor, um einen Entwurf vorzuzeigen. So viel kann verraten werden: Das Modell ähnelt vielmehr einem prachtvollen Jugendstil-Pavillon als einem klassischen Zirkuszelt. „Bei der Konstruktion hilft mir, dass ich anders als viele andere Zirkus-Direktoren auch ein ausgebildeter Grafiker bin, der dazu Hoch- und Tiefbau studiert hat, ich weiß also sehr genau, was zu so einer Konstruktion alles dazu gehört“, sagt Paul.

Nachdem er in den vergangenen Jahren schon echte Tiere (stattdessen treten in seiner Manege Hologramme auf) und Plastik aus seinem Zirkus verbannt hat, will er nun auch die schweren Metallanker loswerden, mit denen Zirkuszelte normalerweise im Boden befestigt werden. „Auch das ist eine Entwicklung für die Zukunft. Denn ich weiß aus Erfahrung, wie schwierig es ist, für den Zirkus innerstädtische Plätze zu bekommen, die nicht versiegelt sind“, sagt Paul. Sicher koste ihn das einen Betrag in Millionenhöhe. Doch er denkt weiter: Schließlich beabsichtigen alle drei Kinder das Unternehmen fortzuführen.

Wieder eine Neuerung also, mit der er Geschichte schreiben könnte. Apropos Geschichte: Einen Wunsch hätte der Zirkus-Direktor für München schon: Wie früher wieder auf der Schwabinger „Roncalli-Wiese“ vor der Alten Pinakothek zu spielen. Wer weiß, vielleicht wird das für die Jubiläumstournee möglich sein. In puncto Träumen ist Bernhard Paul schließlich Experte.

Roncalli, 24. Oktober bis 7. Dezember, Werksviertel, Atelierstraße 11, alle Infos unter www.roncalli.de