Kritik von Thomas Becker

Irgendetwas scheint dieses Mühlviertel in Oberösterreich zu haben, was die Menschen in die Kultur und auf die Bühne treibt. Adalbert Stifter hat hier gewirkt, Anton Bruckner erste Werke komponiert, Josef Hader kam in Waldhausen im Strudengau zur Welt, unteres Mühlviertel. Ebenda sprießen seit einer Weile weitere Kabarettisten aus dem für seine Bürstlingswiesen bekannten Boden: Benedikt Mitmannsgruber aus Liebenau, Berni Wagner aus Gallneukirchen, und aus dem von da nur drei Kilometer entfernten Engerwitzdorf stammt Romeo Kaltenbrunner. Mit einem solch ambitionierten Namen muss man in der Provinz erst mal umgehen; seine dunkle Hautfarbe kam erschwerend hinzu, Hashtag Nazi-Dresche.