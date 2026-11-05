Um mal einen Irrtum auszuräumen: Geht es in der größten aller Liebesgeschichte wirklich um Liebe? Eigentlich nicht. Was wussten Julia, 14 Jahre alt, und Romeo, geschätzte 16, schon von Amore? Niente. Was war das also dann damals in Verona?

Eine, die dabei war, kennt den Grund der literarischen Turtelei: „Hormone“! So singt es jedenfalls Julias Amme im gleichnamigen Lied: „Jugend will Romantik, schaufelt dabei ihr eigenes Grab / Ach, das sind die Hormone / Der Kampf mit den Dämonen / Och, ist das heiß.“ Letzteres könnte aber auch mit den Hormonschwankungen von Julias Vertrauter zu tun haben.

Etwas Erleichterung in diese schicksalsschwere Geschichte zu bringen, war den Autoren Ulf Leo Sommer und Peter Plate wichtig bei ihrem „Romeo und Julia“-Musical. Deswegen haben sie der Amme, die als eine Art Clownin auftritt, dieses Song-gewordene Aufstöhnen auf den schwitzenden Leib geschrieben.

„Es geht wirklich nur um Sex“, findet Plate. Das ganze (Shakespeare-)Drama sei zunächst einmal diesem hormonellen Verlangen geschuldet. Zusammengefasst: Die beiden „wollen in die Kiste“. „Traurig, dass sie dafür heiraten müssen.“ Sie haben eine einzige Liebesnacht, aber die war so toll, dass sie lieber sterben wollen, als fortan darauf zu verzichten. Der 59-Jährige kenne so eine „Schmerzensliebe“ aus eigener Erinnerung „Man ist 15, 16, da denkt man: Wenn das nicht klappt, dann bring' ich mich um. Ich hab das auch damals so gedacht, weil es so tief reingeht.“

So illusionslos haben es die Songwriter und Musiker Plate und Sommer mit ihrer singenden Freundin Anna R. vor zwei Jahrzehnten nicht ausgedrückt. Im großen Hit ihrer Band Rosenstolz hieß es 2004: „Liebe ist alles“. Punkt. Sie trafen da einen Nerv, nach Jahren platten Schlagers oder intellektuellen Diskursrocks im Land ließ die Berliner Band die Popwelt mit Alben wie „Herz“ wieder voll in Gefühlen baden. Kitschig war dieser „Mondänpop“, klar, aber auch ehrlich und direkt.

Das ging aus der queeren Berliner Community irgendwann bis auf Platz Eins; die Poster-Gesichter Anna und Peter waren Stars, aber eigentlich waren Peter und der stille Co-Autor Ulf Leo mal ein Paar. Von 2012 an ging Anna R. ihren eigenen Weg, 2025 starb sie, „es war so fürchterlich, so überraschend“, sagt Plate. Vor dem Theater des Westens haben sie ihr in Berlin eine mit Rosen geschmückte Gedenktafel angebracht, weil dort das „Rosenstolz-Musical“ über Romeo und Julia mit riesigem Erfolg läuft. „Sie wollte es sehen, hat aber leider nie kommen können“, sagt Plate.

Julia (Laura Schatz) fühlt sich missverstanden von ihrer Mutter Lady Capulet (Sophie Mefan), Beistand erhält sie von ihrer Amme (Beatrice Reece). Foto: Imke Trapp

Peter Plate und Ulf Leo Sommer sind ihren eigenen Weg gegangen. Besser: ihre Wege. Dass sie jetzt die erfolgreichsten Musical-Autoren Deutschlands sind, sei ja schon ihre dritte Laufbahn, sagt Plate. Zuerst schrieben sie Popsongs für andere Stars, wie Helene Fischer („Unser Tag“), Sarah Connor („Vincent“), Barbara Schöneberger oder Max Raabe. Aber Plate vermisse es „null“ für andere zu schreiben, und auch auf die Bühne habe man ihn als „eigentlich Nicht-Sänger“ eher tragen müssen, deswegen sei die Musical-Karriere für ihn nun die schönste.

Der erste Riesenerfolg war ihre Bühnenversion der ZDF-Tanzschul-Serie „Ku’damm 56“, wobei sie etwas in der Musical-Welt einmaliges schafften: Sie lieferten sogar eine Fortsetzung („Ku’damm 59“). Ebenso groß war dann der Hype um „Romeo & Julia – Liebe ist alles“ (das mit einem eigenen Stück über die beim Publikum so beliebte Amme sogar einen Ableger bekam). Sie inszenierten „Weihnachten mit Bibi und Tina“ mit ihrer Musik. Und schließlich brachten sie mit „Wie wir Leben“ noch ein sehr persönliches Berlin-Musical heraus (plus ein Spin-off dazu, „Salon Rosie“), in dem es auch um das Aids-Drama geht.

Für so eine Geschichte hätten die Investoren ihnen am Anfang ihrer Karriere sicher kein Geld gegeben, schätzt Sommer, inzwischen können die beiden aber anscheinend jedes Wunschprojekt zum Erfolg machen. Vor allem ein hippes, junges, themengerecht kostümiertes Publikum strömt in ihre Shows.

Peter Plate (links) und Ulf Leo Sommer wurden von Songwritern zu den erfolgreichsten Musical-Autoren des Landes. Foto: Andreas Rentz/Getty Images

Gerade kam die Nachricht, dass Sommer und Plate die Leitung des Theaters des Westens nur noch bis April 2027 innehaben, man habe sich mit den Hauptmietern der Stage Entertainment und auch mit den Eigentümern, dem Land Berlin, nicht über einen neuen Mietvertrag einigen können. Mit „Romeo und Julia“ geht es aber weiter, das Stück ist nun erstmals auf Tour und kommt auch – sicher das Musical-Highlight der Saison – ans Deutsche Theater in München (wie auch schon das gefeierte „Ku’damm 56“).

Für die Tournee haben sie aus eigenem Vermögen eine Drehbühne gekauft. „Ohne die funktioniert das ganze Ding nicht“, sagt Ulf Leo Sommer, „da würde uns das Herz bluten“. Die Scheibe hält die Darsteller auf Trab, wirbelt die Verhältnisse bei Ballszenen und Stockkämpfen durcheinander, alles ist opulent inszeniert, barock, aber doch mit modernen, neonbunten Kostümen. Man kann sich das Treiben in den Adelsfamilien wie die Elite bei den „Tribute von Panem“-Filmen vorstellen.

Die Shakespeare-Adaption der beiden Berliner begann mit einem ganzen Set an Songs, die sie schon 2014 für ein Musical in Kiel geschrieben haben. Von denen sind nur zwei geblieben. Zehn Jahre lang ließ sie ihr „Herzensprojekt“ nicht los, sie packten es immer wieder an, „im Endeffekt haben wir es dreimal geschrieben“, sagt Sommer. Noch ein paar Tage vor der Premiere im März 2023 hätten sie die zunächst in heutiger Sprache verfassten Dialoge kurzerhand rausgeworfen, „weil das klang uns auf einmal alles so profan“. Stattdessen stellten sie ihren pointierten Pop-, Operetten-, Balladen-Texten und zwei Rosenstolz-Songs ( „Liebe ist alles“ und „Wie weit ist vorbei“) die alte Shakespeare-Übersetzung von August Wilhelm Schlegel entgegen, von der sie so „geflasht“ waren: „Oh, Gott, das ist so schön – manche Dinge kann man nicht besser machen“.

Nur von kurzer Dauer ist die Liebe zwischen Julia (Laura Schatz) und Romeo (Mats Visser). Foto: Imke Trapp

Ist „Romeo und Julia“ als Musical eine bessere Form als ein Theaterstück? Geschmackssache. Aber es ist mit das Beste, was hierzulande für Musical-Bühnen geschaffen wurde. Anders als bei den lizenzierten Genre-Klassikern, konnten Plate, Sommer und ihr mit Broadway- und Westend-Kreativen besetztes Team mit dem alten Stück machen, was sie wollten.

Mercutio darf bei ihnen (viele haben es längst angedeutet) seine erotische Liebe zu Romeo in einem feuchten Traum ausleben. Sie haben einen gefiederten Todesengel eingebaut, der als Countertenor wie der von ihnen so verehrte Klaus Nomi „Kalt ist der Tod“ singt. Und vieles ist bonbonbunt und schnell wie Baz Luhrmanns Hip-Hop-Film mit Leo DiCaprio, und ungestüm wie die „West Side Story“. Wie Bernstein für sein US-Romeo-und-Julia setzen sie auch voll auf junge, unverbrauchte Darsteller, die alles geben.

„Nie war Romeo so sexy“, heißt es über Mats Visser. Aber besonders wichtig war dem Autoren-Duo, dass Laura Schatz die Julia nicht nur als Dummchen spielt: „Julia plant alles, die reißt aus, die macht das alles hinter dem Rücken ihrer Eltern“, sagt Plate, „das ist schon eine irre Frau mit 14!“

Groß und modern inszeniert ist das Musical „Romeo und Julia“, hier im Theater des Westens. Die Drehbühne geht mit auf Reisen. Foto: Imke Trapp

Dennoch glaubt Plate nicht, dass Julia mit Romeo glücklich geworden wäre: „Die hätten sich ein bisschen vergnügt und dann irgendwann getrennt“, schätzt Sommer. Aber um die Paarbeziehung gehe es letztlich doch nur am Rande. Vielmehr sei es ein zeitgemäßes Stück über sinnlose Streitereien.

„Die verfeindeten Familien haben doch selbst schon vergessen, warum sie sich streiten“, sagt Ulf Leo Sommer. „Deswegen ist Romeo und Julia immer auch ein Stück über den Krieg. Erst am Ende, wenn alles in Schutt und Asche liegt, werden sich alle versöhnen.“ Die kompromisslose junge Liebe macht da nur ein bisschen Hoffnung, viel mehr aber das finale Stück „Der Krieg ist aus“. Darin singen die lädierten Montagues und Capulets gemeinsam: „Die Waffen ruhen / doch aus der Ferne klingt ihr Lied / wann hör’n wir auf, uns weh zu tun / denn nach dem Krieg ist vor dem Krieg, und irgendwann singt die Welt ihr letztes Lied.“

„Romeo und Julia – Liebe ist alles. Das Musical“, München, Deutsches Theater, Dienstag, 10. November, bis Sonntag, 22. November, www.deutsches-theater.de