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Autorinnen aus Bayern rechnen mit Olymp abMe-Too-Anzeige gegen Poseidon?

Lesezeit: 6 Min.

Uma Thurman als Medusa, kurz bevor ihr von Logan Lerman als Percy der Kopf abschlagen wird („Percy Jackson - Diebe im Olymp“ von 2010).
Uma Thurman als Medusa, kurz bevor ihr von Logan Lerman als Percy der Kopf abschlagen wird („Percy Jackson - Diebe im Olymp“ von 2010).
Foto: imago stock&people/imago/Zuma Press

Amouröse Begegnungen mit Göttern gehen in den antiken Mythen für Frauen oft nicht gut aus. Drei Autorinnen des Romantasy-Genres stemmen sich jetzt gegen die alten Rollenbilder aus den Sagenwelten.

Von Barbara Hordych

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Wenn sich Götter und Sterbliche begegnen, führt das in der „Romantasy“ erfahrungsgemäß zu stürmischen Gefühlsaufwallungen. Nach diesem klassischen Prinzip funktioniert etwa das Erfolgsmodell der „The Games Gods Play“-Bestseller von Abigail Owen, in denen der sexy Unterweltherrscher Hades und eine Sterbliche eine gefühlte Ewigkeit lang um ihre gemeinsame Liebe kämpfen. Doch die Zeiten ändern sich – auch in den Genres der Unterhaltungsliteratur.

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Debütroman der Rapperin Fiva
:„Man darf die Menschen beim Sterben nicht allein lassen“

Als Rapperin und Moderatorin findet Fiva alias Nina Sonnenberg seit Jahren die richtigen Worte. Jetzt hat die Münchnerin einen Roman über ein Thema geschrieben, das viele sprachlos macht. Kann das Warten auf den Tod unterhaltsam sein?

SZ PlusVon Bernhard Blöchl

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