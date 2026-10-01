Wenn sich Götter und Sterbliche begegnen, führt das in der „Romantasy“ erfahrungsgemäß zu stürmischen Gefühlsaufwallungen. Nach diesem klassischen Prinzip funktioniert etwa das Erfolgsmodell der „The Games Gods Play“-Bestseller von Abigail Owen, in denen der sexy Unterweltherrscher Hades und eine Sterbliche eine gefühlte Ewigkeit lang um ihre gemeinsame Liebe kämpfen. Doch die Zeiten ändern sich – auch in den Genres der Unterhaltungsliteratur.
Autorinnen aus Bayern rechnen mit Olymp abMe-Too-Anzeige gegen Poseidon?
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Amouröse Begegnungen mit Göttern gehen in den antiken Mythen für Frauen oft nicht gut aus. Drei Autorinnen des Romantasy-Genres stemmen sich jetzt gegen die alten Rollenbilder aus den Sagenwelten.
Von Barbara Hordych
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