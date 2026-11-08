Romance-Autorin Kathinka Engel„Ich lebe jetzt einen Traum, den ich nie hatte“

Das Kennenlernen, die erste Annäherung, ein Konflikt und schließlich das Happy End: So funktionieren die derzeit höchst erfolgreichen Romance-Romane. Sie bedienen immer bestimmte Muster oder Motive, „Tropes“ genannt: Mal werden Freunde zu Liebenden, mal Feinde, mal werden Beziehungen nur vorgespielt. Eine Autorin der ersten Stunde ist Kathinka Engel. 1986 in München geboren und aufgewachsen, lebt und arbeitet die Spiegel-Bestsellerautorin mittlerweile in Berlin. Vor Kurzem ist ihr 18. Romance-Roman erschienen. Ihr Debüt „Finde mich. Jetzt“ wird derzeit als ZDF-Serie verfilmt.