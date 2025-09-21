Gegen Mitternacht im Benz vom Bundeskanzleramt in die Wohnung in Mitte, die irgendwie doch nicht sein Zuhause ist. Um fünf Uhr zum Flieger. Ohne Frühstück. Ein starker Kaffee beim Schwager des Chauffeurs. Rasende Fahrt. Nachdenken über Kleine Lage, Pressegespräch, Interview, Chinapolitik, nein Russlandpolitik, nein Amerikapolitik. Volle Blase. Hauptstadtjournalist. Fridays for Future, Ehefrau Elke am Handy vertrösten. Der französische Premierminister am Telefon. Journalist will Fotos machen. Der Finanzminister. Die Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts. Der Bayerische Ministerpräsident. Der Kaffee. Das Herz. Und dann fällt Ernst Meister um.

Ernst Meister heißt der Bundeskanzler im Romänlein „Freitags um fünf“ des Münchner Autors Thomas Montasser. Ein Mann, der bis zur Farblosigkeit das ist, was man normal nennt. Mit Pflichtbewusstsein und Eheproblemen. Ein Arbeiter ohne Arg, der in sich hineinseufzt, während er die Verantwortung schleppt. Und ein Mann mit Orientierungsschwäche. So kommt es, dass er im Badezimmer im Bundeskanzleramt die Ausgangs- mit der Badeschranktür verwechselt. Hinter der entdeckt er den Durchlass zu den Versorgungsgängen. Und dort eine Tür, durch die er aus einer grauen Mauer an der Spree mit einem Mal mitten ins Leben tritt.

Es ist eine Zaubertür, die ihn aus dem aktenraschelnden Realismus der ewigen Notwendigkeit hinausführt. Und so steht er plötzlich vor einem etwa zehnjährigen Mädchen, das spielt, was Kinder in einer Sehnsuchtswelt wohl immer noch spielen: Murmeln.

Die Begegnung findet statt, da hat man die erste Seite noch gar nicht umgeblättert. Nach dem Blick auf Titel und Cover des Romans ist keine Überraschung, was hier gleich erzählt wird. Große Welt trifft kleine Welt. Unter dem kindlichen Blick wird das Korsett der Macht fadenscheinig. Ernst Meister wird von Emma lernen und erkennen, was im Leben wichtig ist. Als Literaturagent weiß Autor Thomas Montasser, wie man einen Stoff zuschneidet, dass er sich anfühlt wie ein Gutfühlfilm für die bundesrepublikanische Tristesse der Gegenwart. Wer hier weiterliest, wird gerührt, nicht geschüttelt.

Montassers Kniff ist, die Wirklichkeit mit sanfter Unschärfe zu betrachten und sie neu zu arrangieren. Alles scheint hier kuschelig menschlicher. Sein Ernst Meister hat Züge ausgeprägter Scholzigkeit und sogar einen Finanzminister, der auf Sylt heiratet. Macht aber ist etwas, was diesem Ernst Meister zugestoßen ist und ihm auf den Magen schlägt – diesem fast niedlichen Männchen, das am Kamillentee nippt unter dem gestrengen Blick seiner Büroleiterin Frau Paulsen und dem etwas gelangweilten seiner Ehefrau Elke.

Der Kanzler entdeckt das Kind in sich

Letztere schenkt ihm als Lektüre den randständigen Erich-Kästner-Roman „Drei Männer im Schnee“, in welchem ein Millionär die Nöte der einfachen Menschen kennenlernt. An den Kästner-Stil kann man sich auch bei Montasser erinnert fühlen: große Fragen des Miteinanders gekleidet ins zeitlose Parlando einfach zu fassender Sätze. In der Figur Emil Tischbein aus einem anderen berühmten Kästner-Buch verdichtet sich soziale Realität im fassbaren Schicksal eines Kindes in der mitleidlosen Welt.

Montassers Murmel-Mädchen ist da weniger detailreich ausgemalt. Ihr Schicksal ist eher notwendiger Antrieb für die Geschichte: ein Mittel zum Zweck der Meisterschen Wandlung. Man muss schon flott über die Seiten lesen, um den alten Mann, der sich mit einem unbekannten Mädchen zum Murmelspielen verabredet, nicht – neuzeitlich gesprochen – ziemlich creepy zu finden.

Meister aber ist keine Gefahr für die Allgemeinheit, nur einer, der beschirmt vom Sicherheitspersonal das Leben ein wenig verlernt hat. Wird schon wieder: In einer Bundestagsdebatte zu einem neuen Sozialhilfegesetz entfährt dem staubtrockenen Meister-Kanzler plötzlich eine kleine Rede, die einmal nicht sicheres Phrasenterrain beharkt, sondern Gemeinschaftsgefühle ausgräbt. Was will man da noch sagen? In Zeiten, in denen der Gemeinsinn immer schutzloser der skrupellosen Gewinnmaximierung, dem Machthunger und der Eitelkeit Einzelner ausgeliefert ist, wäre ein Kanzler, der das Kind in sich wiederentdeckt, ein feiner Kerl.

Thomas Montasser: Freitags um Fünf, Rowohlt Verlag, 160 Seiten, 22 Euro