Von Antje Weber

Gegensätzlicher könnten die Männer nicht sein, die 1764 auf der indischen Insel Gharapuri aufeinandertreffen: der persische Astronom Meister Musa und der fiebernde Forschungsreisende Carsten Niebuhr aus Göttingen. Der eine weit ausholend erzählend, der andere norddeutsch nüchtern - eine zufällige, aber wundersam sinnstiftende Konstellation, von Christine Wunnicke in ihrem schmalen Roman "Die Dame mit der bemalten Hand" in bewährter Weise zusammengeführt. Sie stand damit in diesem Jahr auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis, erhielt den Wilhelm-Raabe-Preis und dazu für ihr Gesamtwerk den Literaturpreis der Stadt München.

Und es ist ja auch wieder einmal virtuos, wie Wunnicke zwischen Zeiten und Orten hin- und herwandert, von kulturellen Unterschieden erzählt und sprachlichen Missverständnissen. Vieles schwingt mit, wenn die beiden Männer in den Himmel schauen und unterschiedlich deuten, was sie da sehen. Auch an ihre Begegnung werden sie sich später unterschiedlich intensiv erinnern. Was ist überhaupt Erinnerung, was Lüge und Wahrheit? Sicher ist jedenfalls nach der Lektüre: Das Erzählen von Geschichten, welcher Art auch immer, kann Leben retten.

Christine Wunnicke: Die Dame mit der bemalten Hand. Roman, Berenberg Verlag, Berlin 2020, 168 Seiten, 22 Euro