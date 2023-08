So eine Freundschaft kann das eingefahrene Leben auf den Kopf stellen. Denn eigentlich hat sich Katha gut damit eingerichtet, es immer allen recht zu machen. Nur kein Ärger - so lebt sie in Dortmund zusammen mit der geschiedenen Mutter und ihrer Schwester. Und dann lernt sie Angelika kennen, die ihr Freundin und Ersatzmutter wird, und es beginnt eine Geschichte die von tiefer Verbundenheit zum Verlust führt.

"Am Tag des Weltuntergangs verschlang der Wolf die Sonne" heißt Sina Scherzants Debütroman, den sie in München vorstellt. Mit Worten jongliert die 1991 geborene Autorin schon länger. Als Podcasterin, Drehbuchautorin und einer der Köpfe hinter dem Instagram-Account Alman Memes, auf dem die Kartoffelhaftigkeit des deutschen Wesens in Wort und Bild in die Pfanne gehauen wird.

Sina Scherzant: "Am Tag des Weltuntergangs verschlang der Wolf die Sonne", Lesung, 31. August, 20 Uhr, Alte Utting, Lagerhausstraße 15