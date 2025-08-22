Besonders viel zählte ein Frauenleben damals nicht. „S’ Weibersterbn is koa Verderbn, aber’s Rossvarrecka is a Mannerschrecka“ – Lenz Seidl glaubt zwar auch an die Richtigkeit dieser Aussage, aber trotzdem ist es für ihn „ein Umstand“, als ihm seine Bäuerin so plötzlich wegstirbt. Gerade 37 Jahre ist Katharina Seidl alt, als sie am 30. Oktober 1822 binnen weniger Stunden stirbt, ausgelaugt und abgearbeitet. Acht Kinder hat sie in 13 Ehejahren zur Welt gebracht, fünf leben noch. Dazu hat sie Haus- und Stallarbeit bewältigt, in der Landwirtschaft mitgeholfen und in der Ziegelei, die ihr Mann betreibt. Für irgendetwas muss die „elendige Lettn“, wie Kathl das lehmige Erdreich in Ramersdorf nennt, schließlich gut sein.

Mit dem Tod von Katharina Seidl beginnt der historische München-Roman „Lehmbarone“, das jüngste Werk der Autorin Elisabeth Schinagl. Darin verfolgt sie über drei Generationen hinweg die Lebenswege der Familie Seidl-Selmayr, erzählt detailliert und anschaulich, wie aus einfachen Bauern erfolgreiche Unternehmer werden, die in der Münchner Gesellschaft bald ein gewichtiges Wörtchen mitzureden haben und sich schließlich sogar ein Schloss leisten können.

Lenz Seidl, der im Übrigen noch zweimal heiratet, erkennt früh, dass in der Stadt unter König Ludwig I. viel gebaut wird und es dazu massenhaft Ziegel braucht. Seine gelten als besonders gut. Daher vergrößert der Schmiedlenz, wie er genannt wird, seine Ziegelei unentwegt, stellt Leute ein. Die Nachfolgerinnen von Kathi müssen dort auch nicht mehr mitarbeiten. Ein wenig verbessert sich das Leben der Frauen im Laufe der nächsten Jahrzehnte schon, mitreden dürfen sie freilich nie.

Schinagl gelingt es, mit Hilfe von Lebensdaten und dürren historischen Fakten ganze Schicksale aufzudröseln und das jeweilige Zeitkolorit einzufangen. Das Geschimpfe der Männer am Stammtisch beispielsweise, als König Ludwig der Lola Montez, „dieser ausgschamten Person“, auf den Leim geht und sich schließlich vor dem Volkszorn im Palais seines Schwagers Herzog Max in der Ludwigstraße verstecken muss. Aber auch ihren Stolz, als Maxens Tochter Elisabeth den Kaiser von Österreich heiratet.

Die Autorin Elisabeth Schinagl findet Schicksale hinter dürren historischen Fakten. (Foto: Allitera Verlag)

Geschickt verheiratet auch der Schmiedlenz seine Kinder. Sogar die uneheliche Tochter, die er, noch mit der zweiten verheiratet, mit der künftigen dritten Ehefrau zeugt. Anna-Maria heiratet in einen der größten Bauernhöfe ein, was nur klappt, weil die eigentlich vorgesehene Braut, ebenfalls eine Seidl-Tochter, kurz vor der Hochzeit mit 17 Jahren stirbt. Freilich, als Anna-Maria vom Plan ihres Vaters erfährt, ist alles schon abgemacht. „Sie selbst wurde nicht um ihre Meinung gefragt. Aber wenn sie ehrlich war, hatte das auch keine Rolle gespielt. Denn sie hatte keine.“

Zwischen die drei großen Abschnitte, die Schinagl mit zahlreichen Unterkapiteln den einzelnen Generationen widmet, beschreibt sie ihre Annäherungen, erzählt von Spaziergängen, beschreibt auch den Ist-Zustand der ehemaligen Dörfer wie Perlach oder Ramersdorf.

Zum Glück verringert sich der Bedarf an Ziegeln nie, sie werden auch der dritten Generation noch fast aus den Händen gerissen. Doch ansonsten ändern sich die Zeiten, sogar Liebesheiraten werden möglich. So heiratet Josef Selmayr, der Sohn von Anna-Maria, 1878 eine Städterin – für das Landvolk fast genauso unvorstellbar wie die Erweiterung der Kanalisation in München, gegen die sich der Bauernverband wehrt. Denn der stinkende Inhalt der Versitzgruben war schließlich ein guter Dünger. Aber Max Pettenkofer setzt sich mit seinen Forderungen nach einem leistungsfähigen Abwassersystem durch. Und so beginnt das Zeitalter des Kunstdüngers.

Elisabeth Schinagl: Lehmbarone. Ein historischer München Roman. Allitera Verlag, Preis: 18 Euro