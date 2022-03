Von Harald Eggebrecht

Leichtfüßiger, intonationsreiner, geschmackssicherer lässt sich kaum musizieren: Das kanadische Rolston String Quartet - Luri Lee, Jason Issokson (neu), Violine; Hezekiah Leung, Viola; Peter Eom (neu), Violoncello -, 2013 gegründet und Gewinner internationaler Wettbewerbe wie in Banff und Bordeaux, bot in der Allerheiligen-Hofkirche Felix Mendelssohn Bartoldys e-Moll-Quartett op. 44, 2, Jörg Widmanns Jagd-Quartett und Antonin Dvořáks berühmtes op. 96 mit solchem Schwung, solcher Akkuratesse und einem solchen Gefühl für die Klangbalance der Instrumente, dass man nur begeistert staunen konnte.

Die Formation gehört klanglich zu den hell timbrierten, ohne dass die großartige Primaria Luri Lee auch nur eine einzige unschöne Schärfe oder Spitzigkeit auf ihrer Geige produzierte. Durch alle Register hindurch war ihr Spiel geprägt von fliegender Leichtigkeit, ja, einer produktiven Nervosität, die gleich bei Mendelssohn den erregten Charakter des Stücks wunderbar traf. Dieser gleichsam fliegende, doch nie gehetzte Atem erfüllt auch die drei anderen Musiker, die alle vier außergewöhnlich delikat und überlegt mit den tausendundein Möglichkeiten des Vibratos umgehen. So entfalteten sie Mendelssohns polyphone Satzvernetzungen im Eingangs-Allegro souverän, ließen das Scherzo seinen rasant virtuosen Geist versprühen, hatten im Andante Muße für alle melodischen Ausblicke und jagten im Presto-Finale unwiderstehlich dahin.

Das setzten sie dann so furios, bei aller zunehmenden Wildheit überlegen und so aufregend in Jörg Widmanns Jagd-Quartett fort, dass heftigster Beifall und Bravorufe antworteten. Dass allerdings nur eine Handvoll Zuhörer anwesend war, ist trotz Corona unverständlich und sehr betrüblich, denn dieses Ensemble gehört zu den besten dieser an Quartetten reichen Zeit. Dvořáks "Amerikanisches Quartett", das oft eher durch falsche Rustikalität und noch falschere Gefühligkeit gequält wird, spielten die "Rolstons" aufs feinste abgestimmt, intensiv im Vierergespräch, rhythmisch und melodisch makellos. Als sanfte Zugabe die ukrainische Nationalhymne, gewidmet auch dem Frieden weltweit.