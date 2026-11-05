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SendlingRollstuhlfahrerin stirbt an Brandverletzungen

Die Feuerwehr rückte am Mittwoch zu einem Brand in Sendling aus (Symbolfoto).
Die Feuerwehr rückte am Mittwoch zu einem Brand in Sendling aus (Symbolfoto).
Foto: Niklas Treppner/dpa

Nachbarn hatten am Mittwoch den Rauchmelder gehört und die Feuerwehr alarmiert. Für die aus ihrem Badezimmer geborgene Frau kam jede Hilfe zu spät.

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Eine über 70 Jahre alte Rollstuhlfahrerin aus dem Münchner Stadtteil Sendling ist am Mittwoch im Krankenhaus an ihren schweren Brandverletzungen gestorben. Das teilte die Münchner Polizei mit. Die Frau war von der Feuerwehr aus der Brandwohnung im dritten Stock eines Wohn- und Geschäftshauses geborgen worden.

Eine Nachbarin hatte den Alarmton eines Rauchmelders gehört und die Retter alarmiert. Weil niemand die Wohnungstür öffnete, drangen Polizei und Feuerwehr gewaltsam ein. In der stark verrauchten Wohnung entdeckten sie die Frau in ihrem Rollstuhl sitzend im Badezimmer. Die Seniorin hatte schwerste Brandverletzungen, auch ihre Oberbekleidung und der Rollstuhl waren durch die Flammen stark beschädigt.

Die Frau wurde in eine Münchner Klinik gebracht, wo sie wenig später starb. Die Brandursache war am Donnerstag noch unklar. Durch die Löscharbeiten wurde nach Polizeiangaben Inventar eines Supermarkts im Erdgeschoss beschädigt.

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