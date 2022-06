Von Michael Zirnstein

Hat Mick Jagger, der stramm auf die 79 losmarschiert, etwas verlernt? Seinen britischen Humor jedenfalls nicht, schwarz und zurückhaltend serviert wie eine Tasse Earl Grey. "Gestern hatte ich ein Bier im Englischen Garten", sagt er auf Rockstar-Deutsch im Olympiastadion, als sei er nicht einer der letzten lebenden Rock-Titanen inmitten von etwa 70 000 Fans, sondern zu Besuch bei Freunden.

Und genau so sahen ja die Fotos auch aus, die er am Tag vor diesem ersten Deutschlandkonzert der "Sixty"-Tour der Rolling Stones auf Instagram geteilt hat, und die hier auf den nahezu ausverkauften Rängen die meisten freilich gesehen haben: Mick entspannt am Friedensengel, Mick ahmt den Schritt des weißen Riesen an der Leopoldstraße nach.

Und Mick sitzt am Chinesischen Turm, hebt (hier wechselte er in den Videomodus) eine Mass hoch, sagt Prost und grinst verschmitzt.

"Es war Bikini-Wetter", sagt er wieder grinsend zu seinem Publikum, "nicht viele Bikinis heute Abend!"

Spitzen-Ironie, denn ans Baden hatte vor dem 116. Konzert der Band seit 1965 in Deutschland niemand gedacht. Eine E-Mail ermahnte Kartenbesitzer, sich regenfest zu kleiden (Schirme allerdings seien verboten), denn "eine Schlechtwetterlage mit Starkregenfällen, Blitzen und Sturmböen" nähere sich München. Etwa um 14.30 Uhr riefen dann auch die Sicherheitskräfte am Eingang West den Ersten dort schon Wartenden durchs Megafon zu: Der Einlass müsse wegen des Sicherheitsrisikos um eine Stunde auf 18 Uhr verschoben werden, der Konzertbeginn auf 20.45 Uhr.

Warten auf ein Ende des Regens und die Legenden des Rock.

Der Himmel ist dunkelgrau, zeitweise schüttet es, der Olympiaberg, auf dem bei solchen Großereignissen üblicherweise viele schon nachmittags picknicken, um später ein bisschen was aus dem Stadion sehen und hören zu können, ist vollkommen verwaist.

Nass von allen Seiten am Olympiasee.

An der offenen Bühne am Olympiasee, auf der gerade das Pfingsttheatron-Festival steigen sollte und sich auch ein paar Stones-Fans die Wartezeit verkürzen wollten, hat der Veranstalter, das Stadtjugendwerk, gerade alle vier Auftritte des Sonntags abgesagt.

Robin, ein junger Mann aus Düsseldorf, und Stefan, sein Vater, bleiben geduldig. Den ganzen Nachmittag. Sie sind weit vorne in der Schlange am Haupteingang, dicht hinter einer Frau, die schon seit neun Uhr morgens wartet. Sie haben Karten im Diamant-Block, direkt vor der Bühne, aber sie wollen ganz vor in die erste Reihe. Da gibt man seine gute Warteposition nicht auf.

Rennen für die Pole-Position

Auch nicht wenn es jetzt regnet, um sich unterzustellen. Auch nicht, wenn man so ziemlich als die einzigen hier die Regenponchos im Hotel vergessen hat. "Ah, die ersten rennen schon drinnen", sagt Robin erleichtert. Gleich sollen auch hier die Schleusen aufgehen.

"Sobald Ihr rennt, machen wir hier wieder zu", mahnt ein Ordner via Megafon zur Gelassenheit. Die Neun-Uhr-Frau breitet die Arme aus in Titanic-Position und tippelt flink auf ihn zu.

Ein Mann steht noch mit dem Rücken zum Stadion, den Blick auf die nun verstärkt eintrudelnden Fans gerichtet, in der Hand eine Klarsichthülle wie ein Zeuge Jehova das Wachturm-Magazin. Darin zwei Karten und der Stadionplan. "Die sind ganz vorne", erklärt er einem interessierten Pärchen. Was die kosten sollen, fragen sie. "Ich bin momentan bei 750. Für beide", erklärt der Verkäufer. Eigentlich haben sie 523 Euro gekostet, pro Stück. Die Kartensuchenden verziehen verblüfft das Gesicht und gehen zum nächsten Händler.

Die einen hatten schon ein Ticket - oder eines zu viel.

"Ich bin kein professioneller Verkäufer", sagt der Mann aus Freising. Er habe vier Karten gehabt. Eine war für seinen Sohn, der konnte aber nicht mit, die Karte habe er schon verkauft, neben dem Käufer werde er nachher selber sitzen. Die anderen beiden Tickets habe ihm und dem Sohn "die beste Ehefrau der Welt" geschenkt, sie habe nicht gewusst, dass er schon welche bestellt hatte.

Andere suchten kurz vor knapp noch nach Karten.

"Ich habe ja noch zwei Stunden", sagt er und lächelt, "naja, bei dem Regen will halt niemand für so viel Geld in der Arena sitzen." Das Pärchen hat nun zwei Tickets von einem Profi-Grauhändler ergattert: Statt 300 zahlen sie 200 Euro. Sie klatschen sich ab.

"Also, ob wir überhaupt heute ins Stadion kommen", bangt ein Ehepaar aus Ulm, das noch nicht mitbekommen hat, dass der Einlass bereits offen ist. Um nicht mit leeren Händen heimzufahren, hat sie sich ein Shirt mit der legendären Zungen-Logo der Rolling Stones beim offiziellen Merchandise-Stand gekauft. Passend zu ihrer Strumpfhose mit lauter kleinen Lippen drauf. "Die hätte jede Frau haben können, sagt sie, "die gab's beim Calzedonia".

An diesem Abend: nur mit Zunge

Sie liebäugle noch mit dem Hoody für 80 Euro. Dann bemerken die beiden, dass Bewegung in die Wartetraube kommt. Sie glauben noch immer nicht ganz, dass ihr Glück wahr werden könnte. "Wir haben eben gehört, dass das Konzert abgesagt wird", sagen sie.

Abgesagt? Schon wer drin? Bangen und Zweifeln vor dem Einlass.

Im Büro der Olympiapark GmbH klingelt am Nachmittag des ersten Stadionkonzertes nach der zweijährigen Pandemiepause ständig das Telefon. Auch Besitzer teurer Tickets für Sitzplätze in der unbedachten Arena rufen an, ob sie nicht doch einen Schirm mitbringen dürften. Keine Chance, erklärt Tobias Kohler, der Pressesprecher des Parks, "das ist eben das Risiko bei Open-Airs."

Das Unwetter teilt sich über dem Stadion

Dennoch gibt es Risiken, die zu groß sind: Hagel, Sturm, oder wenn ein Blitz in die regennasse Schüssel einschlage, erklärt Kohler. Deswegen habe die Park-Leitung und der Veranstalter FKP Scorpio in ständigem Austausch mit dem Wetterdienst gestanden, sich beraten, und die Leute erst einmal im Regen stehen lassen.

Die Gäste warteten ruhig und besonnen. Dann war klar: Das schlimme Unwetter zieht nördlich und südlich am Stadion vorbei.

Die große Party kann starten. Bald nach der Ansage "Ladys and Gentlemen: The Rolling Stones" gibt es rosa Wölkchen am Himmel und einen goldenen Sonnenuntergang, als wäre nichts gewesen.

Show im Stadion und am Himmel

"Wir haben viel Spaß in München", sagt Jagger, und Zehntausende pflichten ihm bei. No Satisfaction? Von wegen.

Detailansicht öffnen

You can't always get what you want? Hier irrt Mick Jagger, denn alle haben, was sie sich erträumt haben an diesem Abend. Wirklich?

Detailansicht öffnen (Foto: Jana Jöbstl)

"Oh, a storm is threatening my very life today, if I don't get some shelter, oh yeah I'm gonna fade away", singt der Frontmann unter dem gelb-blau bestrahlten Olympiaturm und zu Bildern rauchender Kriegsruinen, und erinnert daran, dass es schlimmeres als ein paar Regenschauer gibt.

"War, children, is just a shot away."