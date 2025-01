Der Rolling-Stones-Hit des Sommers ist leider „I can’t get no satisfaction“: Die Fans werden ihre Sehnsucht nicht gestillt bekommen, denn die seit Wochen schon in Gerüchten sich formierende Welttournee kommt nun ziemlich sicher nicht zustande. Und damit wird es auch keine Rückkehr von Mick Jagger, Keith Richards und Co. ins Münchner Olympiastadion geben.