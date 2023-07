Bleibt "Rolling Loud" in München?

Hip-Hop-Größen - hier Wizkid - in München: Beim ersten Anlauf ging das nicht rundweg gut.

Trotz der Probleme bei der Premiere wollen die Veranstalter das Hip-Hop-Festival auch 2024 wieder auf dem Messegelände in Riem ausrichten - eine Aussicht, die keineswegs alle begeistert.

Von René Hofmann, Joachim Mölter, Ulrike Steinbacher und Anna Weiß

Das Festival "Rolling Loud" fand zum ersten Mal in Deutschland statt. Von Freitag bis Samstag strömten täglich bis zu 45 000 Menschen auf das Messegelände in München-Riem, um Hip-Hop-Größen zu hören und zu sehen. Nachdem das Festival zweimal unterbrochen wurde, weil es zu Tumulten kam, ist eine Debatte über die Zukunft von Großkonzerten an dem Standort entbrannt.