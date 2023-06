Rolling Loud, das größte Hip-Hop-Festival der Welt, kommt erstmals nach Deutschland. Was sich die Erfinder Matt Zingler und Tariq Cherif von der Premiere in München und der hiesigen Rap-Szene erhoffen.

Interview von Michael Zirnstein

Die beiden Grundschulfreunde Tariq Cherif und Matthew Zingler fingen vor zehn Jahren mit monatlichen Club-Partys in Miami an. Für die buchten sie vielversprechende Rap-Talente wie Travis Scott und Kendrick Lamar - die zählen inzwischen zu den größten Hip-Hop-Stars der Welt. Und Cherif und Zingler sind die größten Hip-Hop-Veranstalter des Planeten. Ihr Festival "Rolling Loud" dominiert die Branche, zog 2021 an die 200 000 Besucher nach Miami, sie haben Ableger auf der ganzen Welt, nun kommen sie das erste Mal nach Deutschland - auf die Münchner Messe Riem bringen sie viele von ihren alten und neuen Partnern mit, wie Lamar und Scott. Der reich tätowierte Matt Zingler zeigt sich auf seinem Instagram-Kanal (3,1 Millionen Follower) Arm in Arm mit Sean P. Diddy Combs, der alte Rap-Pate sagt: "Rolling Loud ist das Woodstock des Hip-Hop."