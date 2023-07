"Ganz ehrlich, Kinder, ich glaube wir haben so einen Riesenspaß bisher"

"Rolling Loud" in Deutschland

Das größte Hip-Hop-Festival der Welt, dieses Mal in München-Riem.

Von Anna Weiß

"Ich merke, ihr seid nicht zufrieden, denn ihr habt euch falsch entschieden", rappt der Berliner Ufo361 am Samstagabend auf dem Münchner Messegelände. Es ist der zweite Tag der ersten deutschen Ausgabe des größten Hip-Hop-Festivals der Welt, dem "Rolling Loud". Zwar handelt es sich bei der Zeile von Ufo361 um einen Liedtext aus dem Song "Stay High 2.0" von 2018, doch sie trifft auf einen Teil der Besucher vor Ort zu. Einige sind wütend, dass sie für viel Geld teure Tickets gekauft haben, während andere ihr Tagesticket von Freitag spontan auf den Samstag übertragen durften. Was als Musik-Event der Superlative angekündigt worden war, lief eher holprig denn geschmeidig an und lässt viele Besucher verärgert zurück.