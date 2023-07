Die erste deutsche Ausgabe des Rolling-Loud-Festivals findet mit vielen internationalen Stars am Messegelände in Riem statt. Die Stimmung unter den vornehmlich jungen Gästen ist ausgelassen.

"Ok, Germany, let's gooooo!", schallt es am frühen Freitagnachmittag über das Messegelände in Riem. Die erste deutsche Ausgabe des "Rolling Loud"-Festivals läuft an, auf der großen der beiden Bühne eröffnet der deutsche Rapper Luvre47 das dreitägige Event.

Immer mehr Hip-Hop-Fans strömen auf das Festivalgelände, viele junge Leute, zu Beginn vorwiegend männlich, oft mit freiem Oberkörper und schon angeheitert. Dass neben der Musik auch das dazugehörige Lebensgefühl gefeiert wird, lässt sich an den Ständen von Kosmetik- und Jeansmarken sowie den sorgfältig ausgewählten Outfits der Besucher erkennen: komplizierte Frisuren, Baggy-Jeans oder Miniröcke, sichtbare Unterwäsche und Piercings zitieren Looks aus Musikvideos oder Elemente des Streetstyle der 1990er-Jahre.

Die Regeln seien ganz einfach, erklärt Rapper Meechy Darko zu Beginn seines Auftritts auf Englisch. "The more energy you give, the more energy you get!", brüllt er dreimal von der kleineren Bühne, der Snipes Stage, jedes Mal ein bisschen energetischer. Das lässt sich das Publikum nicht zweimal sagen und eröffnet den Moshpit. Die weltweit erfolgreiche Sängerin Ayra Starr zeigt ihr Können auf der großen Bühne und eröffnet den Superstar-Reigen - morgen folgen Kendrick Lamar und am Sonntag Travis Scott.