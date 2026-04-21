Vermutlich hat sich Mozart zu Lebzeiten nicht viele Gedanken über seinen 270. Geburtstag gemacht. Aber hätte er es gemacht, wäre vermutlich so etwas wie hier dabei herausgekommen: Ein höchst attraktives Programm, gesungen vom Modell des stage animal schlechthin. Rolando Villazón ist, trotz stimmlicher Defizite, nach wie vor ein Garant für überschäumende musikalische Freude. Und einen besonderen Gast bringt er auch mit.
Konzert im HerkulessaalRolando Villazón verneigt sich in München vor Mozart
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Rolando Villazón hat Lust aufs Singen. Das spürt man in jeder Minute seines Konzertes im Herkulessaal. Ein besonderer Gast ist in München auch dabei.
Kritik von Paul Schäufele
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