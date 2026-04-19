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Gecastet für die aktuelle Mozart-TourRolando Villazóns next Munich Papagena

Lesezeit: 2 Min.

„Rolando Villazón möchte mit Ihnen singen.“ Als die Mail mit der freudigen Nachricht eintraf, war die Münchner Gesangsstudentin Yingzi Xia gerade auf Verwandtenbesuch in China unterwegs.
„Rolando Villazón möchte mit Ihnen singen.“ Als die Mail mit der freudigen Nachricht eintraf, war die Münchner Gesangsstudentin Yingzi Xia gerade auf Verwandtenbesuch in China unterwegs. Viktoria Demianova

Siegerin beim Casting: Gesangsstudentin Yingzi Xia wird neben Weltstar Rolando Villazón im Herkulessaal  auf der Bühne stehen. Wie fühlt sich das an?

Von Paul Schäufele

In High Heels über einen Laufsteg musste sie nicht staksen. Und schon gar nicht hat sie dabei quietschige Kommentare ertragen müssen. Dennoch gehört Yingzi Xia zu einer Casting-Elite. Sie ist eine der jungen Sängerinnen, die mit Rolando Villazón auf seiner aktuellen Bühnentour singen dürfen. Seit März reist der mexikanische Star-Tenor zur Feier von Mozarts 270. Geburtstag mit dem Alte-Musik-Ensemble PRJCT Amsterdam durch den deutschsprachigen Raum. In jeder der Städte zwischen Zürich, Hamburg und Wien lädt er eine Nachwuchs-Sängerin zu sich: „Germany’s Next Opernstar“. Ganz unumstritten war das Projekt allerdings nicht.

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