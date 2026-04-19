In High Heels über einen Laufsteg musste sie nicht staksen. Und schon gar nicht hat sie dabei quietschige Kommentare ertragen müssen. Dennoch gehört Yingzi Xia zu einer Casting-Elite. Sie ist eine der jungen Sängerinnen, die mit Rolando Villazón auf seiner aktuellen Bühnentour singen dürfen. Seit März reist der mexikanische Star-Tenor zur Feier von Mozarts 270. Geburtstag mit dem Alte-Musik-Ensemble PRJCT Amsterdam durch den deutschsprachigen Raum. In jeder der Städte zwischen Zürich, Hamburg und Wien lädt er eine Nachwuchs-Sängerin zu sich: „Germany’s Next Opernstar“. Ganz unumstritten war das Projekt allerdings nicht.